महाराष्ट्र में जारी राजनैतिक उठा-पटक के बीच रविवार सुबह शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे, संजय राउत और एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले और रोहित पवार की मुलाकात हुई। इन नेताओं की मुलाकात मुंबई के होटल रेनशां में हुई, जहां एनसीपी के विधायक ठहरे हुए हैं। हालांकि रविवार शाम में एनसीपी के विधायकों को होटल ग्रैंड हयात में शिफ्त कर दिया गया है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के मौजूदा राजनैतिक हालात में पवार और ठाकरे परिवार के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं।

हालांकि दोनों परिवारों के बीच बाला साहब ठाकरे के समय से ही अच्छे संबंध हैं, लेकिन अब एक बार फिर रिश्तों में पहली जैसी गर्मजोशी दिखाई दे रही है। वहीं जैसे ही शिवसेना और एनसीपी के नेताओं की तस्वीर मीडिया में आयी, वैसे ही सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर मजे लेना शुरु कर दिया। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ‘भारत में जब भी अवसरवादियों ने गठबंधन किया है, वो गठबंधन हमेशा अस्थिर रहे हैं।’

अपने इस बात को सिद्ध करने के लिए यूजर ने अपने ट्वीट में उन राजनैतिक पार्टियों के गठबंधन का उल्लेख भी किया, जिनका गठबंधन अस्थिर रहा। इनमें राजद-जेडीयू, कांग्रेस-जेडीएस, बसपा-सपा, सपा-कांग्रेस, भाजपा-पीडीपी शामिल हैं। वहीं एक यूजर ने तंज कसते हुए ट्वीट किया कि ‘संजय चचा कव्वाली सुनाएंगे।’ दरअसल महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के बीच सीएम पद को लेकर गठबंधन टूट गया। गठबंधन टूटने के बाद से संजय राउत, भाजपा पर हमलावर रहे हैं और अक्सर ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधते रहे। अपने इन ट्वीट्स में संजय राउत ने कई बार शेर-शायरी का भी प्रयोग किया।

एक अन्य यूजर ने भी कुछ ऐसा ही ट्वीट किया और लिखा कि ‘जरुर कोई शायरी सुनायी होगी, जो सबके चेहरे पे हंसी हैं।’ बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना-कांग्रेस-एनसीपी की सरकार बनने के आसार थे, लेकिन शनिवार की सुबह भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी विधायक दल के नेता अजित पवार के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। जिसके बाद राज्यपाल ने भी राष्ट्रपति के आदेश पर महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हटाकर फडणवीस और पवार को सीएम और डिप्टी सीएम पद की शपथ दिला दी। हालांकि शिवसेना-कांग्रेस-एनसीपी राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई हैं।

Mumbai: Shiv Sena’s Aaditya Thackeray and Sanjay Raut met Nationalist Congress Party’s Supriya Sule and Rohit Pawar at Hotel Renaissance, earlier today. pic.twitter.com/apKOyy3iM1

— ANI (@ANI) November 24, 2019