महाराष्ट्र के नंदुरबार ज़िले के आदिवासी गांव वडवी पाड़ा की औरतें रोज़ाना पानी की तलाश दिन के सबसे गर्म समय में शुरू करती हैं। दोपहर 3 बजे गर्मी की तेज धूप में गांव की करीब 30 औरतें और लड़कियां खाली स्टील के बर्तन लेकर एक पथरीली पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू करती हैं। सबसे पास पानी का सोर्स करीब 3 किलोमीटर दूर है। कुछ घंटों बाद वे अपने सिर पर 7-10 किलो पानी का बैलेंस बनाकर वापस ऊपर चढ़ती हैं।

पहाड़ी के नीचे से आता है पानी

पहाड़ी के नीचे एक उथला कुदरती गड्ढा है। चार-पांच बर्तन भरने के बाद पानी खत्म हो जाता है, जिससे औरतों को लगभग एक घंटे तक इंतज़ार करना पड़ता है ताकि वह ज़मीन में वापस रिस सके। पास के रुके हुए तालाबों का इस्तेमाल मवेशी भी करते हैं। पीढ़ियों से सतपुड़ा रेंज में फैले आदिवासी गांवों की औरतों ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय दूर की नदियों, गड्ढों और कुओं से पानी लाने में बिताया है। अब डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी चेतावनी दे रहे हैं कि यह बोझ उनके शरीर पर बहुत बुरा असर डाल रहा है।

अक्कलकुवा और धडगांव तालुका के 20 से ज़्यादा दूरदराज के गांवों में जिन महिलाओं से बात की गई, उन्होंने बताया कि उन्हें पेल्विक दर्द, बच्चेदानी का आगे बढ़ना, बार-बार वजाइनल इन्फेक्शन, मिसकैरेज, किडनी में पथरी और कमर दर्द जैसी परेशानियां होती हैं। उनका मानना है कि ये सब बचपन से ही सालों तक भारी पानी ढोने की वजह से होता है।

‘लगभग पूरी ज़िंदगी पानी ढोने में ही बिताई’

खड़कापानी गांव की चालीस साल की बाजुबाई धोमा वडवी कहती हैं कि उन्होंने लगभग पूरी ज़िंदगी पानी ढोने में ही बिताई है। वह कहती हैं, “जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई, बर्तनों का साइज भी बढ़ता गया। जब मैं 12 साल की हुई, तो मैं भी अपनी मां जितना ही बोझ ढो रही थी।”

अपनी फूस की झोपड़ी के अंदर चटाई पर लेटी हुई जब उनकी बहू ममता वडवी उनके पेट और पैरों पर गर्म तेल से मालिश कर रही थीं, बाजुबाई सालों के दर्द के बारे में बताती हैं। 27 साल की ममता खुद भी पेट में पुराने दर्द, बार-बार वजाइनल इन्फेक्शन और कमर में तेज़ दर्द से परेशान हैं। वह बाजुबाई के बारे में कहती हैं, “वह अब पानी नहीं ला सकतीं क्योंकि वह ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकतीं। उनका यूट्रस नीचे खिसकता रहता है।”

13 साल की उम्र में शादी के बाद बाजुबाई जल्द ही प्रेग्नेंट हो गईं। उन्होंने कहा, “मेरी पहली प्रेग्नेंसी के दौरान, नौवें महीने में पानी ढोते हुए मेरा मिसकैरेज हो गया। कोई चारा नहीं था। अगर औरतें पानी नहीं लातीं, तो परिवार के पास पानी नहीं होता।” बिगड़ते लक्षणों के बावजूद, उन्होंने अगली प्रेग्नेंसी में भी पानी ढोना जारी रखा। बाजुबाई ने कहा, “मुझे लगातार अपने पेट के निचले हिस्से में भारीपन और दबाव महसूस होता था। मेरी पिछली प्रेग्नेंसी के दौरान, मेरा यूट्रस बार-बार नीचे खिसक जाता था। मेरी सास, जिन्हें भी यही दिक्कत थी, उन्होंने मेरी उंगली का इस्तेमाल करके यूट्रस को पीछे धकेलने का सुझाव दिया। किसी तरह बच्चे पैदा हुए।” बाजुबाई ने बाद में यूट्रस प्रोलैप्स के लिए कई इलाज करवाए, जिसमें वजाइनल पेसरी का इस्तेमाल भी शामिल था, जो यूट्रस को सहारा देने के लिए डाला जाने वाला एक रिंग के आकार का डिवाइस है। दो साल पहले, डॉक्टरों द्वारा उनके यूट्रस में एक गांठ का पता चलने के बाद उनकी सर्जरी हुई।

पीने का पानी लाने में लगते हैं तीन से चार घंटे

इंडियन एक्सप्रेस ने अक्कलकुवा और धडगांव तालुका के 23 आदिवासी गांवों का दौरा किया, जहां लगभग 28,000 लोग रहते हैं। इन गांवों में महिलाओं ने बताया कि उन्हें पीने का पानी लाने में रोज़ाना तीन से चार घंटे लगते हैं। कुछ बस्तियों में उन्हें हर दिन कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। गुरु पाड़ा में औरतें सुबह 3 बजे से ही पानी इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। लालटेन और टॉर्च लेकर, वे अंधेरे में उथले गड्ढों तक जाती हैं जहां पानी धीरे-धीरे ज़मीन से रिसता है। वे गड्ढों के बार-बार भरने का इंतज़ार करती हैं और फिर पानी घर ले जाने के लिए खड़ी चढ़ाई शुरू करती हैं।

कई औरतों ने कहा कि उन्हें पीरियड्स के दौरान जानवरों के साथ शेयर किए गए रुके हुए तालाबों में नहाने और धोने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उन्हें स्किन इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और दूसरी साफ़-सफ़ाई से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। कई गांवों में, हेल्थकेयर सुविधाएं दूर हैं और उन तक पहुंचना मुश्किल है। यहां के लोग पुजारी कहे जाने वाले पारंपरिक डॉक्टरों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। बोहुतिपाड़ा में एक पेड़ के नीचे, सूखी जड़ें, जड़ी-बूटियां और जंगल के तने एक पीले कपड़े पर बिछाए जाते हैं। तीसरी पीढ़ी के डॉक्टर नटवरजी नाइक कहते हैं कि औरतें अक्सर पेट दर्द, सफ़ेद पानी, इन्फेक्शन और जिसे गांव वाले कमज़ोर बच्चेदानी कहते हैं, उसकी शिकायतें लेकर उनके पास आती हैं।

डॉक्टर ने क्या कहा?

नटवरजी नाइक ने कहा, “हर महीने, मैं ऐसी समस्याओं वाली लगभग 50 से 100 औरतों को देखता हूं।” नटवरजी लोहागुल और जंगली केले के तनों जैसे जंगली पौधों से बनी हर्बल दवाएं बताते हैं, ये दवाएं गांव के लोग पीढ़ियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। नेपाल में हुई स्टडी में पाया गया है कि ज़्यादा पानी ढोने और यूटेराइन प्रोलैप्स, अपने आप अबॉर्शन और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के बीच गहरा संबंध है। 2020 में 41 देशों में किए गए एक कई देशों के एनालिसिस में पानी इकट्ठा करने के बोझ को माँ और बच्चे की खराब हेल्थ से जोड़ा गया।

ज़िले के स्वास्थ्य रिकॉर्ड के मुताबिक नंदुरबार के अस्पतालों में अप्रैल 2025 और मार्च 2026 के बीच 25-45 साल की महिलाओं में यूटेराइन प्रोलैप्स के 20 मामले दर्ज किए गए। पिछले छह सालों में सरकारी अस्पतालों ने ऐसे लगभग 160 मामलों का इलाज किया है। हेल्थ अधिकारी चेतावनी देते हैं कि ये आंकड़े शायद असली बोझ का सिर्फ़ एक छोटा सा हिस्सा हैं क्योंकि कई महिलाएं कभी अस्पताल नहीं पहुंचतीं।

एक सीनियर ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा, “इन इलाकों में यूटेराइन प्रोलैप्स कई वजहों से जुड़ा है, जैसे कम उम्र से ही शारीरिक रूप से ज़्यादा मेहनत वाला काम, बार-बार बच्चे का जन्म, कुपोषण, पुरानी एनीमिया, पीरियड्स में साफ़-सफ़ाई की कमी और मां की हेल्थकेयर तक पहुंच की कमी।”

डॉक्टरों का कहना है कि महिलाएं अक्सर प्रेग्नेंसी के दौरान ज़्यादा मेहनत वाला काम करती रहती हैं और बच्चे के जन्म के तुरंत बाद लेबर पेन फिर से शुरू हो जाता है। एक सीनियर ज़िला गायनेकोलॉजिस्ट ने समझाया, “समय के साथ, इससे पेल्विक सपोर्ट स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाता है और महिलाएं यूटेराइन प्रोलैप्स के प्रति ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। जब तक महिलाएं रिप्रोडक्टिव उम्र तक पहुंचती हैं और कई प्रेग्नेंसी से गुज़रती हैं, तब तक उनका शरीर सालों तक शारीरिक तनाव झेल चुका होता है।”

किन बीमारियों से पीड़ित हैं महिलाएं

महिलाओं की आम शिकायतों में पेल्विक दर्द, लगातार सफेद पानी आना, बार-बार वजाइनल इन्फेक्शन, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, लंबे समय तक पीरियड्स, यूरिनरी प्रॉब्लम और पेट में पुरानी तकलीफ शामिल हैं। आशा वर्कर फूलवंती सुधनयन वडवी कई गांवों में लगभग 500 महिलाओं के साथ काम करती हैं। वह कहती हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम आम हैं लेकिन ज़्यादातर मामलों में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वह कहती हैं, “सिर्फ़ चार या पांच महिलाओं ने ही असल में इलाज करवाया है। ज़्यादातर महिलाएं बस दर्द के साथ जीती रहती हैं।”

सोशल एक्टिविस्ट निर्मला वसावे ने इस इलाके में दो दशकों से ज़्यादा समय से काम किया है। वह कहती हैं, “हर गर्मियों में यह संकट और बढ़ जाता है। हमने बार-बार छोटे चेक डैम, रेनवाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंडवाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट्स का सुझाव दिया है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं बदला है।”

जिलाधिकारी ने क्या कहा?

जिलाधिकारी मित्तली सेठी का कहना है कि प्रशासन ने ग्राउंडवाटर मैपिंग, झरने को फिर से ज़िंदा करने के प्रोजेक्ट्स और मिशन जल बंधु सहित कई काम शुरू किए हैं। अक्कलकुवा और धड़गांव के लिए नर्मदा पर आधारित एक बड़ी लिफ्ट इरिगेशन और पीने के पानी की स्कीम की भी प्लानिंग की जा रही है। उन्होंने कहा, “एक बड़ा प्रपोज़ल अक्कलकुवा और धड़गांव के लिए नर्मदा पर आधारित लिफ्ट इरिगेशन और पीने के पानी का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के लिए एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है और उम्मीद है कि इसमें करीब 800 पाड़ों को कवर किया जाएगा। जिले ने मिशन जल बंधु भी लॉन्च किया है, जिसके तहत पानी की कमी वाले गांवों में ग्राउंडवाटर मैपिंग, झरनों को नया जीवन देने और पानी बचाने का काम किया जा रहा है।”

पानी इकट्ठा करने का बोझ एक पब्लिक हेल्थ का मुद्दा बन गया- पालक मंत्री

पालक मंत्री हसन मुश्रीफ ने माना कि पानी इकट्ठा करने का बोझ एक पब्लिक हेल्थ का मुद्दा बन गया है। उन्होंने कहा, “मुझे उन महिलाओं और लड़कियों की मुश्किलों के बारे में पता चला है जो पीढ़ियों से भारी पानी के बर्तन उठाती आ रही हैं। हम उनकी हेल्थ पर इसके असर को लेकर चिंतित हैं, जिसमें पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर, यूटेराइन प्रोलैप्स, पुराना दर्द और मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम शामिल हैं। प्रशासन ने पीने के पानी की क्वालिटी की भी जांच करेगा और पानी इकट्ठा करने से जुड़े स्कूल छोड़ने वालों की संख्या का भी पता लगाएगा।”

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