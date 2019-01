महाराष्ट्र के सोलापुर में पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बुरी तरह धुनाई कर डाली। बुधवार को कांग्रेस के युवा और छात्र संगठनों के कार्यकर्ता पीएम मोदी के सोलापुर दौरे का विरोध कर रहे थे। पीएम का काफिला जहां से निकल रहा था, वहीं पर कार्यकर्ताओं ने काले रंग के गुब्बारे छोड़े और काले झंडे लेकर ‘चौकीदार चोर है’ का नारा लगाने लगे। इस दौरान सीविल ड्रेस में मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया और लात-घूसों से उनकी जमकर धुनाई कर डाली।

घटना के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति का तापमान बढ़ गया है। इस घटना की महाराष्ट्र कांग्रेस और एनएसयूआई ने कड़ी निंदा की है। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आरवी पाटिल ने घटना की निंदा करते हुए मारपीट में शामिल पुलिस वालों को निलंबित करने की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय कांग्रेस के नेताओं ने इस घटना को अघोषित आपातकाल करार दिया।

Darkest hour in the history of Indian Democracy !

Police Mercilessly manhandled the protesters who were protesting in a Democratic manner against Prime Minister in Solapur.

This incident is an example of BJP's anti Democratic mindset.

We condemn the Brutality against Protesters. pic.twitter.com/3ZqmIvAnN6

— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) January 9, 2019