महाराष्ट्र में अप्रैल 2026 से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की शुरुआत होने वाली है। इस बीच राज्य बीजेपी नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे एक ही मकसद के साथ ज़मीन पर उतरें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी योग्य वोटर नामांकन सूची से छूट न जाए। साथ ही बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को यह भी संकेत दिया है कि SIR को अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ाने के एक अवसर के तौर पर देखा जाना चाहिए।

एक वरिष्ठ बीजेपी पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “SIR की तारीख घोषित करना ECI का अधिकार है। हमें यह बताया गया है कि इसकी घोषणा अप्रैल के पहले हफ़्ते में हो सकती है।” बता दें कि बीजेपी SIR के लिए ‘वोट शुद्धिकरण अभियान’ शब्द का इस्तेमाल कर रही है।

एक लाख बूथ सक्रिय

यह अभियान ECI द्वारा ही चलाया जाएगा। वहीं बीजेपी नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में हर एक वोटर तक पहुंचे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी ने पूरे राज्य में एक लाख बूथ सक्रिय कर दिए हैं। पार्टी के राजनीतिक प्रबंधकों ने बताया कि ‘पन्ना प्रमुख’ की अवधारणा (जिसका इस्तेमाल पार्टी चुनाव अभियानों के दौरान वोटरों तक पहुँचने के लिए करती है) का उपयोग SIR प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया जाएगा।

सूत्रों ने बताया, “SIR से पहले की गतिविधियों में, जो मौजूदा वोटर लिस्ट के डेटा का 2002 के आधार डेटा से मिलान करने के लिए की गई थीं (चाहे खुद के तौर पर या वंशज के तौर पर), केवल 50 प्रतिशत मिलान ही दिखा। इसका मतलब है कि कुल नामांकित वोटरों में से बाकी 50 प्रतिशत का नाम 2002 और 2024 की सूची में नहीं है।” हालांकि सूत्रों ने यह भी बताया कि वोटर लिस्ट के लिए SIR से पहले का मिलान (खुद और वंशज दोनों के लिए) ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा बेहतर रहा है। यहां आंकड़ा 70 से 80 प्रतिशत रहा जबकि शहरी महाराष्ट्र में यह 50 प्रतिशत ही रहा।”

फड़नवीस ने बताया हर एक वोट का महत्व

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने मंगलवार को पार्टी की आंतरिक बैठक में एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें उन्होंने SIR के महत्व को समझाया। मंगलवार को हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने भी हर एक वोट के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, “चुनावों में हम अक्सर देखते हैं कि हमारे काबिल उम्मीदवार, काबिलियत होने के बावजूद, बहुत कम अंतर से चुनाव हार जाते हैं। हमें अपने वोटर नामांकन को और बेहतर बनाना होगा।”

बीजेपी नेता किरीट सोमैया लंबे समय से आप्रवासियों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने बताया, “हमारा मानना है कि SIR एक समावेशी प्रक्रिया है, जिसके जरिए योग्य नागरिकों को इस सूची में शामिल किया जाएगा। जो लोग अवैध नागरिक हैं, उन्हें इस सूची से बाहर निकाल दिया जाएगा।”

एक बीजेपी मंत्री ने बताया, “SIR एक बेहद ज़रूरी कदम था, क्योंकि इससे मतदाताओं की सूची में मौजूद डुप्लीकेट नामों को हटाने में मदद मिलेगी। त्रुटि-रहित मतदाता सूची न केवल हमारे तय लक्ष्यों को पूरा करेगी, बल्कि राज्य में मतदान के प्रतिशत को भी बढ़ाएगी।”

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा है कि बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार स्वयंभू बाबा अशोक खरात के मामले में डीजीपी के नेतृत्व में उच्चस्तरीय जांच की जा रही है। सीएम ने रविवार को कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पढ़ें पूरी खबर