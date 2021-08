मुबईः अडानी एयरपोर्ट पर शिवसेना का धावा, नेस्तनाबूद किया साइनबोर्ड

सोमवार को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई एयरपोर्ट का नाम अडानी एयरपोर्ट लिखे जाने का जमकर विरोध किया और धावा बोल दिया। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने इस दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर अडानी लिखे साइन बोर्ड को भी तोड़ दिया। शिवसेना कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस एयरपोर्ट को छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था और इसे हमेशा इसी नाम से जाना जाएगा।

अडानी ग्रुप ने जुलाई के महीने में ही मुंबई एयरपोर्ट का संचालन अपने हाथों में लिया है। इसके बाद एयरपोर्ट पर अडानी एयरपोर्ट का बोर्ड वहां लगाया गया। जिसको लेकर शिवसेना ने अपना विरोध जताया। शिवसेना के कार्यकर्ता एयरपोर्ट के अंदर आ गए और वहां लगे साइन बोर्ड को तोड़ दिया। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कहा है कि इस एयरपोर्ट के नाम में बदलाव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जहां जहां भी इस तरह का साइन बोर्ड मिलेगा उसको तोड़ दिया जाएगा।

शिवसैनिकों के तोड़फोड़ के बाद अड़ानी ग्रुप ने अपना बयान जारी किया है। अडानी ग्रुप ने बयान जारी कर कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ब्रांडिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। टर्मिनल की स्थिति में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस एयरपोर्ट में ब्रांडिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के मापदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार ही है।

Maharashtra: Shiv Sena workers vandalise Adani signboard, which was placed near Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport in Mumbai pic.twitter.com/mzfypdwp0A

— ANI (@ANI) August 2, 2021