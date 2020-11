महाराष्ट्र में Shivsena विधायक प्रताप सरनायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मंगलवार सुबह थाणे स्थित उनके आवास और दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के दस्ते ने छापा मारा। अफसरों ने समाचार एजेंसी PTI को इस बारे में बताया कि नेता के खिलाफ यह ऐक्शन मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में हुआ है।

Maharashtra: Shiv Sena MLA Pratap Sarnaik’s residence and office in Thane being raided by officials of Enforcement Directorate.

Visuals from his residence. https://t.co/tjk81hxPn5 pic.twitter.com/czcwIsuQR6

— ANI (@ANI) November 24, 2020