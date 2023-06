Maharashtra: शिवसेना नेता शिशिर शिंदे ने छोड़ा उद्धव ठाकरे का साथ, वानखेड़े स्टेडियम की पिच खोदकर हुए थे चर्चित

शिशिर शिंदे का कहना है कि पिछले 6 महीने में उद्धव ठाकरे से मिलना असंभव हो गया था।

शिशिर शिंदे (Source- Twitter/ @ShishirShinde1)

