राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के अध्यक्ष शरद पवार ने राज्यसभा सांसद पद शपथ ले ली है। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की और बारामती विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया। बारामती विधानसभा सीट पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद खाली हुई है और उनकी पत्नी उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ रही हैं। इस चुनाव में शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना उम्मीदवार नहीं उतार रही है। हालांकि कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है। इसी को लेकर शरद पवार से सवाल पूछा गया जिसका जवाब उन्होंने दिया।

पत्रकारों से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बारामती में उम्मीदवार उतारने का फैसला किया, ऐसा करना उनका हक था। जब उनसे उनके पोते पार्थ पवार के बारे में पूछा गया (जिन्होंने दावा किया था कि उपचुनाव लड़ने के बाद से कांग्रेस का पतन शुरू हो गया है) तो शरद पवार ने कहा कि उन्हें पक्का नहीं है कि पार्थ पवार में कांग्रेस पर कमेंट करने के लिए जरूरी पॉलिटिकल मैच्योरिटी है या नहीं।

सुनेत्रा पवार ने सोमवार को बारामती उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। उपचुनाव में NCP (SP) ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, वहीं महाविकास आघाड़ी की कांग्रेस मैदान में उतरी है।

शरद पवार ने कहा, “कोई भी चुनाव लड़ने के लिए यह मानना पड़ता है कि कोई विरोधी होगा। हमने उम्मीदवार न देने का फैसला किया। बहुत से लोग कई चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक परिवार के तौर पर हम अजित पवार के अचानक चले जाने का दुख मना रहे हैं। परिवार के मुखिया के तौर पर यह मेरी ज़िम्मेदारी है। इसलिए, हमने तय किया कि हम यह चुनाव नहीं लड़ेंगे।”

शरद पवार ने कहा कि बारामती में कैंडिडेट देना कांग्रेस पार्टी का अधिकार है और उन्होंने शायद मौजूदा हालात के आधार पर यह फैसला लिया होगा। उन्होंने कहा कि हालांकि वे महा विकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे कभी-कभी खास चुनाव क्षेत्रों में उठते हैं और ये राष्ट्रीय महत्व के मामले नहीं हैं।

एनसीपी सांसद पार्थ पवार द्वारा कांग्रेस पार्टी की आलोचना का जवाब देते हुए शरद पवार ने कहा कि ऐसे राजनीतिक बयान देने के लिए समझदारी की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता कि उनमें (पार्थ पवार) उस लेवल की पॉलिटिकल मैच्योरिटी थी या नहीं।”

शरद पवार ने आगे साफ़ किया कि NCP के दोनों गुटों के मर्जर के बारे में पहले जयंत पाटिल और अजित पवार के बीच बातचीत हुई थी। उस समय अजित पवार का रुख अलग था। शरद पवार ने कहा, “अब जब वह हमारे साथ नहीं हैं, तो हमारी पार्टी में मर्जर के बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है।”