Maharashtra Accident: क्या नींद लगने की वजह से हुआ समृद्धि हाइवे पर बस हादसा? अब तक 26 की मौत

एक अधिकारी ने कहा कि ऐसे एक्सीडेंट आमतौर पर चिकनी और खाली सड़कों पर होते हैं। उन्होंने कहा कि बेशक ड्राइवर की आंखें खुली हों, लेकिन हो सकता है कि वह नींद में हो।

बुलढाना बस हादसा (Photo Credit: PTI)

महाराष्ट्र के बुलढाणा में समृद्धि हाइवे पर हुए दर्दनाक हादसे में अब तक 26 लोगों की जान जा चुकी है। हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यह एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि लोगों ने खिड़की तोड़कर अपनी जान बचाई। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने आंखोदेखी बताई है और कहा कि उनके सामने ही कई यात्री आग में झुलस कर मर गए। हादसे के बाद बस के ड्राइवर और कनडेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई अधिकारियों का कहना है कि शनिवार को रात डेढ़ बजे घटी इस घटना का एक कारण यह भी हो सकता है कि उस समय ड्राइवर की नींद लग गई हो। न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने कहा कि राजमार्गों पर गाड़ियों की लंबी लाइनों की वजह से मोटर चालक सो जाते हैं। ऐसा अक्सर तब होता है जब ड्राइवर लगातार घंटों गाड़ी चलाते हैं। एक अधिकारी ने कहा कि ऐसे एक्सीडेंट आमतौर पर चिकनी और खाली सड़कों पर होते हैं। उन्होंने कहा कि बेशक ड्राइवर की आंखें खुली हों, लेकिन हो सकता है कि वह नींद में हो। समृद्धि महामार्ग पर सड़कों के किनारे, होटल और ढाबों पर कोई होर्डिंग्स या बिलबोर्ड नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बुलढाणा बस दुर्घटना के मामले में भी यह शक है कि शायद उस वक्त ड्राइवर को नींद आ गई होगी। इस साल अप्रैल में ही पुलिस ने महाराष्ट्र हाइवे पर हर आधे घंटे की दूरी पर पीले और सफेद रंग के फ्लैग लगाने का वादा किया था और रिफ्लेक्टर लगाने की भी योजना बनाई गई थी, ताकि ड्राइवर्स का दिमाग व्यस्त रहे और उन्हें नींद नहीं आए। Also Read Maharashtra Bus Accident: ‘खिड़की तोड़कर बचाई जान, मदद के लिए नहीं रुके लोग’, हादसे में बचे यात्रियों ने बताई आपबीती न्यूज 18 की रिपोर्ट ने सरकारी आंकड़ों के हवाले से कहा कि दिसंबर 2022 और अप्रैल 2023 के बीच समृद्धि महामार्ग पर 358 दुर्घटनाएं हुई हैं। इन हादसों में अभी तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है और 143 गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि 236 लोग घायल हुए हैं। इनमें से ज्यादातर दुर्घटनाओं का कारण नींद ही बताया गया है। नींद के कारण 98 हादसे हुए हैं। समृद्धि हाइवे पर देर रात हुए हादसे में टायर फटने से बस में आग लग गई थी। बुलढाणा के पुलिस अधीक्षक (SP) सुनील कडासने ने बताया कि बस का एक टायर फट जाने से वाहन एक खंभे से टकराया गया, जिसके बाद बस डिवाइडर से टकरा गई और उसमें आग लग गई।

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram