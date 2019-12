संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के समर्थन में शनिवार (21 दिसंबर) की शाम को मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के बाहर सैकड़ों लोग जमा हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए नारे लगाए। इसके साथ महाराष्ट्र के नागपुर में भी रैली निकाली गई है। बता दें कि सीएए के विरोध में दो दिन पहले अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित हुई एक बड़ी रैली के बाद यह रैली हुई। रैली का आयोजन ‘संविधान सम्मान मंच’ संस्था द्वारा किया गया। संस्था ने नागरिकों से शांतिपूर्वक सीएए और प्रस्तावित एनआरसी का समर्थन करने की अपील की है। वहीं नागपुर में भी ऐसे ही एक रैली को निकाली गई थी जिसको लोक अधिकार मंच, बीजेपी और आरएसएस ने आयोजित किया था।

रैली के साथ लगाए गए नारेः रैली में भाग लेने वालों ने हाथ में तिरंगा और तख्तियां ली हुई थीं जिन पर लिखा था- ‘हमें एनआरसी चाहिए’, ‘हम सीएए का समर्थन करते हैं’ और ‘सीएए के समर्थन में राष्ट्रभक्ति मैदान में।’ उन्होंने सीएए को लागू करने की मांग करते हुए ‘मोदी मोदी’ के नारे भी लगाए। वहीं समर्थकों ने ‘बाहर निकालो, बाहर निकालो… घुसपैठियों को बाहर निकालो’ और ‘‘सीएए तो झांकी है, एनआरसी अभी बाकी है’ के भी नारे लगाए गए। लोक अधिकार मंच, बीजेपी और आरएसएस ने भी नागपुर में रैली निकाली थी।

#WATCH Maharashtra: A rally in support of #CitizenshipAmendmentAct organized in Nagpur by Lok Adhikar Manch,BJP, RSS and other organizations. pic.twitter.com/uAyCHoAi4z

— ANI (@ANI) December 22, 2019