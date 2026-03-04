महाराष्ट्र में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने चार उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। लेकिन इस बार सिर्फ नामों की घोषणा ही चर्चा में नहीं है, बल्कि उसके पीछे की रणनीति ज्यादा अहम मानी जा रही है। पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि उम्मीदवार चुनते समय जातीय संतुलन और संगठन के प्रति वफादारी को प्राथमिकता दी गई है।

नामांकन की आखिरी तारीख से ठीक पहले घोषित सूची में राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, नागपुर की कॉरपोरेटर माया इवनाते और पूर्व एमएलसी रामराव वडकुटे को उम्मीदवार बनाया गया है। इन चारों नामों में अलग-अलग सामाजिक वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व दिखता है।

अप्रैल में महाराष्ट्र से राज्यसभा के सात सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। विधानसभा में मौजूदा संख्या बल को देखते हुए बीजेपी अपने चारों उम्मीदवारों को जिताने की स्थिति में है। सहयोगी दल शिवसेना और एनसीपी एक-एक सीट जीत सकते हैं, जबकि सातवीं सीट विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के खाते में जाने की संभावना है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस बार टिकट वितरण में तीन बड़े पहलुओं को ध्यान में रखा गया है—संगठन में सक्रिय भूमिका, लंबे समय से पार्टी के प्रति निष्ठा और राज्य में जातीय समीकरण। विनोद तावड़े मराठा समुदाय से आते हैं और लंबे समय से संगठन में सक्रिय हैं। रामदास अठावले अनुसूचित जाति समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और एनडीए के प्रमुख सहयोगी माने जाते हैं। माया इवनाते अनुसूचित जनजाति समुदाय से आती हैं और विदर्भ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। वहीं रामराव वडकुटे धानगर समुदाय से जुड़े हैं और मराठवाड़ा क्षेत्र से आते हैं।

बीजेपी का कहना है कि इन नामों के जरिए सामाजिक समावेश और सहयोगी दलों के साथ गठबंधन धर्म दोनों को साधने की कोशिश की गई है। पार्टी के भीतर यह संदेश भी दिया गया है कि जो नेता संगठन के लिए लगातार काम करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है।

अब राजनीतिक हलकों में नजर इस बात पर है कि शिवसेना और एनसीपी अपने उम्मीदवार के तौर पर किसे मैदान में उतारते हैं। राज्यसभा की इन सीटों को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, लेकिन बीजेपी की सूची से यह साफ हो गया है कि उसने सामाजिक और राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखकर ही अपने पत्ते खोले हैं।

विनोद तावड़े (Vinod Tawde)

विनोद तावड़े बीजेपी के सात राष्ट्रीय महासचिवों में से एक हैं। वे मराठा समुदाय से आते हैं और कोंकण क्षेत्र से उनका संबंध है। वे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला था, लेकिन 2021 में उन्हें केंद्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। बिहार विधानसभा चुनाव और चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। फिलहाल वे केरल चुनाव के प्रभारी हैं। पार्टी के अनुसार, राज्य में राजनीतिक उठापटक के दौर में संगठन संभालने में उनकी भूमिका को देखते हुए उन्हें यह मौका दिया गया है।

रामदास अठावले (Ramdas Athawale)

रामदास अठावले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के अध्यक्ष और एनडीए के प्रमुख सहयोगी हैं। वे सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री हैं। अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले अठावले 2016 से केंद्र सरकार में मंत्री हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस-एनसीपी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। 2014 में उन्हें राज्यसभा भेजा गया और 2020 में उन्हें दूसरा कार्यकाल मिला। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, उन्हें दोबारा मौका मिलना तय माना जा रहा था।

माया इवनाते (Maya Ivnate)

माया चिंतामन इवनाते इस सूची में एकमात्र महिला उम्मीदवार हैं। वे नागपुर नगर निगम की कॉरपोरेटर हैं और पूर्व में नागपुर की मेयर रह चुकी हैं। वे अनुसूचित जनजाति समुदाय से आती हैं और विदर्भ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं।

रामराव वडकुटे (Ramrao Wadkute)

रामराव वडकुटे धानगर समुदाय से आते हैं और मराठवाड़ा के हिंगोली के रहने वाले हैं। वे पहले एनसीपी में थे, लेकिन 2019 विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने महाराष्ट्र विधान परिषद की नामित सदस्यता से इस्तीफा दिया था। विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने के बावजूद संगठन के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है।

देशभर में 16 मार्च को 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होंगे। इसके बाद साल भर में 34 और सीटें खाली होंगी। 245 सदस्यीय राज्यसभा में इस समय एनडीए के पास 133 सदस्य हैं, जिनमें अकेले बीजेपी के 103 सांसद हैं। बहुमत के लिए 123 सीटों की जरूरत होती है।

