Maharashtra Rains: बाढ़ में डूब रही थी गाय, NDRF ने यूं बचाया, देखें VIDEO

Maharashtra Rains: महाराष्ट्र में बारिश का कहर लगातार जारी है। आसमान से बरस रही आफत रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश के चलते आई बाढ़ में इंसानों के साथ-साथ जानवरों के लिए भी आफत आई है। बाढ़ के चलते लाखों लोग प्रभावित हैं वहीं कई लोगों ने बाढ़ के चलते अपनी जान गंवा दी है। न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा जारी एक वीडियो में नजर आ रहा है कि कैसे बाढ़ में फंसी एक गाय को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया।

पुणे के कामशेत में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। वीडियो में देखा जा सकता है बारिश के चलते पानी के तेज बहाव में एक गाय बहने लगी, लेकिन मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने उसकी जान बचा ली। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे एनडीआरएफ (NDRF) की टीम बाढ़ में फंसी गाय को बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करती नजर आ रही है।

#WATCH: A cow stuck in flood being rescued by National Disaster Response Force (NDRF) team in Kamshet, Pune. #Maharashtra pic.twitter.com/VF7Ko7z05v

— ANI (@ANI) August 4, 2019