महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा पवार ने अपने स्वर्गीय पति अजित पवार की जगह ले ली है। उन्होंने NCP का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। जैसे ही सुनेत्रा पवार ने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला, एक चीज तो साफ हो गई कि अब शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से आने वाले दिनों में शायद ही मर्जर हो। एनसीपी के बड़े नेताओं ने कहा है कि अब पार्टी में सुनेत्रा युग शुरू हो गया है।

‘शरद पवार ग्रुप के दबाव के आगे झुकेंगे नहीं’

एनसीपी के बड़े नेताओं का दावा है कि उन्होंने यह मैसेज दिया है कि वे शरद पवार ग्रुप के दबाव के आगे झुकेंगे नहीं। इसके बजाय सुनेत्रा अपनी शर्तों पर ऑर्गनाइजेशन को चलाएंगी, और अजित पवार की पॉलिटिकल विरासत और आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएंगी।

अब इस डेवलपमेंट से कुछ सवाल उठ रहे हैं। NCP ने अब NCP(SP) से मुंह क्यों मोड़ लिया है और क्या सुनेत्रा पवार ने NCP(SP) लीडरशिप के लिए एक पॉलिटिकल चैलेंज का सिग्नल दिया है? साथ ही महाराष्ट्र के पॉलिटिकल माहौल में इस तरह के डेवलपमेंट का क्या असर होगा?

सुनेत्रा ने दिया सिंपल भाषण

मुंबई में NCP कॉन्क्लेव में सुनेत्रा ने पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर पार्टी वर्कर्स को अपना पहला भाषण सिंपल रखा। उन्होंने अजित पवार के मकसद को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ने का वादा किया और समाज सुधारक राजर्षि शाहू, ज्योतिराव फुले और बी आर अंबेडकर की आइडियोलॉजी पर आधारित उनकी सेक्युलर पहचान के प्रति अपना कमिटमेंट दोहराया। जब सुनेत्रा कार्यक्रम में अजित पवार के एक बड़े पोस्टर के बैकग्राउंड में सेंटर स्टेज पर आईं, तो उन्होंने इमोशनल माहौल बनाने की कोशिश की। उन्होंने मजबूती दिखाने की कोशिश की, लेकिन वह दुखी भी दिखीं।

शरद पवार पर दबाव?

NCP के अंदर कई लोगों के लिए हैरानी की बात यह थी कि कॉन्क्लेव में उनके सीनियर नेताओं का अग्रेसिव टोन और तेवर मुख्य रूप से पवार के खिलाफ था। ऐसे में उन्होंने दोनों ग्रुप्स के बीच एक साफ लाइन खींच दी थी। सीनियर NCP लीडर प्रफुल्ल पटेल ने बिना कोई कसर छोड़े NCP (SP) पर हमला किया और पूछा, “वे कैसे तय कर सकते हैं कि हमें अपनी पार्टी कैसे चलानी चाहिए?”

एनसीपी के एक और सीनियर नेता और राज्य के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने कहा, “अजीत पवार का अंतिम संस्कार होने से पहले ही उन्होंने (NCP-SP) मर्जर की बात शुरू कर दी थी। इतनी जल्दी क्यों? उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू कर दी, जिससे NCP ने सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण (डिप्टी CM के तौर पर) के प्रोसेस में तेज़ी ला दी। अब उन्हें सुनेत्रा पवार और NCP से सवाल पूछने का क्या हक है?”

सुनील तटकरे ने शरद पवार पर साधा निशाना

शरद पवार पर निशाना साधते हुए राज्य एनसीपी चीफ सुनील तटकरे ने कहा, “2004 (असेंबली चुनाव) में जब NCP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो अजित पवार CM बन सकते थे। कांग्रेस को CM का पद देकर, हमने एक काबिल लीडर अजित दादा को CM का रोल देने से मना कर दिया।”

इन बातों के अलावा मार्च में राज्यसभा चुनाव के लिए अजित और सुनेत्रा के सबसे बड़े बेटे पार्थ पवार को NCP कैंडिडेट बनाने की घोषणा ने पार्टी में सुनेत्रा पवार की लीडरशिप को मज़बूत किया है। सत्ताधारी बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति का एक अहम हिस्सा होने के अलावा NCP के पास पार्थ को राज्यसभा के लिए चुनने के लिए काफ़ी विधायक हैं।

शरद का राज्यसभा पहुंचना मुश्किल

इसके उलट शरद पवार का अब खुद राज्यसभा सदस्य बने रहना विपक्षी महाविकास अघाड़ी (MVA) के मिलकर लिए गए फैसले पर निर्भर करता है। NCP(SP) के पास सिर्फ़ 10 विधायक हैं, जबकि शिवसेना (UBT) के 20 और कांग्रेस के 16 विधायकों के बिना, NCP (SP) शरद पवार की राज्यसभा सीट नहीं बचा पाएगी।

NCP के सभी 40 विधायक और उसके अकेले लोकसभा सांसद के सुनेत्रा के पीछे होने से यह साफ़ है कि पार्टी को लगता है कि महायुति का पार्टनर होने से उसके नेता अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सत्ता में बने रहेंगे।

अनबन के बीच अनिश्चितता का माहौल

फिर भी NCP में अनिश्चितता बनी हुई है। पार्टी के कई चेहरे पूछ रहे हैं, “क्या NCP लीडरशिप 2029 के विधानसभा चुनावों में पार्टी की सफलता पक्की कर सकती है?” मर्जर के पक्ष में रहे NCP के एक मंत्री ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “ऊपर से तो सब कुछ शांत लगता है। लेकिन इस शांति के नीचे बेचैनी है। लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि भविष्य कैसा होगा। जब शरद पवार ने (जून 1999 में) अलग पार्टी बनाने का फैसला किया, तो कई लोगों ने इसे गलत नहीं माना क्योंकि कांग्रेस के साथ रिश्ते राजनीतिक सोच से परे थे, जो इमोशनल थे और पीढ़ियों तक चले थे। फिर भी हमारे ज़्यादातर पुराने नेताओं ने उस समय बनी नई NCP में शामिल होने का फैसला किया क्योंकि उन्हें महान मराठा नेता शरद पवार की लीडरशिप पर भरोसा था।”

यहां तक कि जब जुलाई 2023 में अजित ने एनसीपी को तोड़ा, तो उनके ग्रुप में शामिल होने वाले ज़्यादातर लोगों ने शरद पवार को बताने के बाद ही फैसला किया। NCP और NCP(SP) दोनों के कई अंदर के लोगों ने कहा, “हमने कभी शरद पवार और अजित में कोई फर्क नहीं किया। हमारे लिए दो अलग-अलग पार्टियां सिर्फ कागजों पर थीं। हम हमेशा से जानते थे कि मतभेद हालात का नतीजा हैं और हम जल्द ही मर्ज हो जाएंगे।” लेकिन हाल ही में प्लेन क्रैश में अजित पवार की अचानक मौत के बाद ऐसे मर्जर की उम्मीदें टूट गई हैं।

मर्जर की बातचीत से वाकिफ एक NCP(SP) लीडर ने कहा, “मर्जर की बातचीत अजित की वजह से एडवांस स्टेज पर थी, हम पक्के तौर पर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि शरद पवार खुद NDA में शामिल होते या नहीं। हो सकता है कि वह न्यूट्रल रहते। हमें नहीं पता। मुझे जो पक्का पता है वह यह है कि अजित दो वजहों से मर्जर पूरा करने की जल्दी में थे। वह अपनी मां आशाताई और शरद पवार की मौजूदगी में मर्जर चाहते थे ताकि अपने चाचा से अलग होने का दाग मिटा सकें। दूसरा अजित का मानना था कि अगर वे अलग रहे तो BJP उन्हें खत्म कर देगी।”

मर्जर कौन चाहता है?- रोहित पवार

जैसे ही दोनों पक्ष अपनी अलग-अलग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, NCP(SP) MLA रोहित पवार ने मर्जर के लिए पर जवाब देते हुए कहा, “मर्जर कौन चाहता है? मैंने पहले दिन से ही यह साफ़ कर दिया है कि हम मर्जर नहीं चाहते। हम अजित पवार के लिए इंसाफ़ के लिए लड़ रहे हैं। क्या महाराष्ट्र के लोगों को यह नहीं पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ?”

राज्य में विपक्षी खेमा कमज़ोर बना हुआ है। ऐसे में रोहित पवार की लीडरशिप में NCP(SP) के युवा नेताओं को एक मज़बूत विपक्षी ताकत के तौर पर खुद को मजबूत करने का मौका दिख रहा है। जैसे ही NCP गुटों के बीच झगड़े फिर से बढ़ रहे हैं, कहा जा रहा है कि BJP को लगता है कि उनके मर्जर को रोकने की उसकी स्ट्रैटेजी सच हो सकती है। पढ़ें बारामती उपचुनाव में सुनेत्रा का रास्ता साफ

