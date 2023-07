क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को करीब लाने की कोशिश कर रहे संजय राउत? बोले- हमारे बीच इमोशनल अटैचमेंट

अजित पवार ने निर्वाचन आयोग के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि वह NCP का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उन्हें दिया जाए।

संजय राउत (source- express file photo)

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता अभिजीत पानसे ने बृहस्पतिवार को शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत से मुलाकात की, जिससे महाराष्ट्र में बदली राजनीतिक स्थिति के बीच राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच संभावित गठबंधन की अटकलें तेज हो गईं। अभिजीत ने कहा कि वह निजी काम के लिए राउत से मिले थे। बाद में संजय राउत ने भी कहा कि उन्होंने राजनीति पर चर्चा नहीं की। वहीं, दूसरी ओर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को करीब लाने की कोशिश के सवाल पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे से बात करने के लिए मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भाई-भाई हैं। राज ठाकरे से मेरी दोस्ती सबको पता है। राउत ने कहा कि हमारे राजनीतिक रास्ते अलग हो गए हैं लेकिन हमने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एक-दूसरे के साथ साझा किया है। हमारा अब भी भावनात्मक लगाव है। यह सब दिखावा है- संजय राउत महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर संजय राउत ने कहा कि अजित पवार के कारण शिंदे गुट ने शिवसेना छोड़ी और अब एक-दूसरे के साथ आ गए हैं। सीएम एकनाथ शिंदे और उनके 40 चोर कह रहे हैं कि वे हमारे साथ हैं, यह सब दिखावा है। शरद पवार की उम्र पर अजित पवार के कटाक्ष पर शिवसेना सांसद ने कहा कि शरद पवार हमें हमेशा प्रेरित करते हैं। बाला साहेब ठाकरे 84-86 साल के थे, हमें हमेशा उनसे प्रेरणा और ताकत मिलती रही। यह उम्र के बारे में नहीं है। Also Read Live: शरद पवार के आवास पर जुटे उनके समर्थक, संजय राउत बोले- अजित पवार शिवसेना को खत्म कर रहे शिवसेना MLC हुईं शिंदे गुट में शामिल वहीं, दूसरी ओर शिवसेना (यूबीटी) को एक और झटका लगा है। पार्टी नेता और विधान परिषद सदस्य (MLC) नीलम गोरे शुक्रवार शाम को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गईं। गोरे शिंदे सेना में शामिल होने वाली मनीषा कायंडे और विप्लव बजरिया के बाद शिवसेना (यूबीटी) की तीसरी एमएलसी हैं। शिंदे गुट के 17-18 विधायक हमारे संपर्क में- संजय राउत गोरे के पाला बदलने की अटकलें उस दिन सामने आई हैं जब शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट के लगभग 17-18 विधायक उनके संपर्क में हैं। राउत ने कहा कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि वे हमारे पास आ रहे हैं लेकिन पिछले हफ्ते से उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए हमसे संपर्क किया है। अब भी चार विधायकों ने मुझे फोन किया। 18 विधायकों ने संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि वे हमारे साथ शामिल हो गए हैं, फैसला केवल उद्धव ठाकरे ही ले सकते हैं।

