शिवसेना (यूबीटी) के 6 बागी सांसदों ने एकनाथ शिंदे का हाथ थाम लिया है। उन्होंने शिंदे गुट ज्वाइन करने के पीछे क्षेत्र में फंड के कमी के कारण अधूरे कार्यों, विपक्ष में रहने के अन्य नुकसान जैसे कि पार्टी कार्यकर्ताओं का काम न करवा पाने को हवाला दिया। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने दलबदलू सांसदों को लेकर एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है।

शिवसेना (यूबीटी) विधायकों की बैठक पर पार्टी सांसद संजय राउत ने कहा, “एकनाथ शिंदे ने 6 गद्दारों को जन्म दिया है। स्थिति को ठीक से संभालने के लिए आगे सीज़ेरियन सर्जरी करनी पड़ेगी।” वहीं, इस मुद्दे पर शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा, “जब मुझे लगेगा कि सही समय आ गया है तो मैं मीडिया को बुलाकर आपसे बात करूंगा। उन्हें (बागी सांसदों को) अपना पक्ष रखने दीजिए। हम भी जल्द ही अपना पक्ष रखेंगे।”

Mumbai | On Shiv Sena (UBT) MLAs' meeting, party MP Sanjay Raut says, "Eknath Shinde has given birth to six traitors. A caesarean surgery will have to be performed further for things to be properly managed." pic.twitter.com/yaksAbRde7 — ANI (@ANI) June 22, 2026

बागी सांसद में नागेश पाटिल अष्टिकर भी

कथित ऑपरेशन टाइगर को लेकर शिवसेना यूबीटी के भीतर तनाव बढ़ने के बीच लोकसभा हिंगोली के बागी सांसद नागेश पाटिल अष्टिकर ने रविवार को दावा किया था कि वह और अन्य सदस्य 18 जून तक कहीं नहीं गए थे लेकिन उनके खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों के बाद उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। यह पार्टी नेता संजय राउत के खिलाफ एक परोक्ष टिप्पणी थी।

नागेश अष्टिकर ने यह भी कहा था कि वह उद्धव ठाकरे और पार्टी नेता संजय राउत से नाराज नहीं हैं। उन्होंने कहा था, “मैंने और शिवसेना-यूबीटी के कुछ अन्य सांसदों ने 18 जून तक कोई निर्णय नहीं लिया था, हम कहीं नहीं गए थे। हालांकि, गुरुवार से हमारे खिलाफ कुछ टिप्पणियां की गईं जिससे हमें यह विश्वास हो गया कि यहां (शिवसेना-यूबीटी) रहने का कोई मतलब नहीं है।”

शिवसेना के जिन 6 सांसदों ने बगावत की है, उनमें नागेश आष्टिकर के अलावा संजय जाधव, संजय देशमुख, संजय दीना पाटिल, ओमप्रकाश राजेनिम्बालकर और भाऊसाहेब वाकचौरे शामिल हैं।

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आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी यूबीटी के सांसदों और विधायकों को तोड़ रही है क्योंकि वो बाबा साहेब का संविधान बदलना चाहते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।