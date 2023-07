Maharashtra Politics: अजित पवार गुट को बड़ा झटका, शपथग्रहण में शामिल सभी 9 विधायकों को NCP ने ठहराया अयोग्य

Maharashtra Politics: NCP अनुशासन समिति ने शिंदे सरकार में शामिल सभी नौ विधायकों को अयोग्य ठहराया है।

Maharashtra Politics: एनसीपी चीफ शरद पवार। (फोटो सोर्स:ANI)

Maharashtra Politics: अजित पवार के एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के एक दिन बाद सोमवार को NCP अनुशासन समिति ने प्रस्ताव पास किया है। जिसमें अजित पवार समेत एनसीपी के नौ विधायकों को अयोग्य ठहराया गया है। इससे पहले एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि राज्य में हमारा संगठन मजबूत है। अजित पवार का फैसला उनका निजी फैसला है। उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। हम लोग संघर्ष करेंगे। हम फिर से पार्टी को खड़ा करेंगे। लोगों का समर्थन हम लोगों के साथ है। जनता का प्यार बना रहा तो पूरी तस्वीर बदल देंगे। एनसीपी हमारे साथ है। सत्ता का गलत इस्तेमाल हो रहा है।

