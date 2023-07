Maharashtra Politics: अब एकनाथ शिंदे गुट में होगी बगावत? उद्धव गुट बोला- अजित पवार के जुड़ने से उनके नेता नाराज, हमारे संपर्क में

शिंदे ने कहा, “हमारी सरकार बनने के पहले दिन से ही वे कहते आ रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, लेकिन दिन-ब-दिन हमारी सरकार मजबूत होती जा रही है। अब हमारी सरकार में 200 से ज्यादा विधायक हैं।”

महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। (फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

