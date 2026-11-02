एनसीपी के सीनियर नेताओं के एक डेलीगेशन ने रविवार देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने उप मुख्यमंत्री और पार्टी चीफ सुनेत्रा पवार और उनके राज्यसभा सांसद पार्थ पवार के कामकाज को लेकर बढ़ते गुस्से के बीच पार्टी के संगठन मामलों में दखल देने की मांग की। बातचीत से जुड़े एक NCP नेता ने कहा कि पार्टी के अंदर सामूहिक नेतृत्व की कमी के मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन उनसे कहा गया कि NCP नेताओं को पार्टी का कामकाज सुचारू रूप से चलाना सुनिश्चित करना होगा।

पता चला कि अमित शाह ने एनसीपी नेताओं से ‘अपनी कमर कसने’ के लिए कहा है। NCP संगठन के कमजोर होने से महाराष्ट्र में महायुति सरकार के कामकाज पर असर पड़ रहा है। एक सूत्र ने कहा, “नेताओं को अमित शाह ने बताया कि NCP संगठन के अंदर की समस्याएं सिर्फ उन्हें ही नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं। बल्कि महायुति में होने के कारण, यह पूरे गठबंधन को प्रभावित कर रही हैं। अगर इन मुद्दों को हल नहीं किया गया, तो गठबंधन को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।”

एनसीपी में हो रहे घटनाक्रम पर बीजेपी रख रही नजर

एक और एनसीपी नेता ने कन्फर्म किया कि अमित शाह ने संकेत दिया था कि बीजेपी, एनसीपी के अंदर के डेवलपमेंट और महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति पर करीब से नज़र रख रही है।

अमित शाह से मुलाकात करने वाले नेताओं में राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल, NCP के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, मंत्री हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल, पूर्व मंत्री दिलीप वाल्से-पाटिल, धनंजय मुंडे, और पूर्व लोकसभा सांसद समीर भुजबल जैसे वरिष्ठ नेता शामिल थे। खबर है कि उन्होंने अमित शाह को संगठनात्मक दिक्कतों और NCP को कैबिनेट पोर्टफोलियो बांटने में हो रही देरी के बारे में भी बताया।

MLC चुनाव में हार के बाद NCP के अंदर बढ़ी बेचैनी

अमित शाह के साथ यह मीटिंग मुंबई में कोर कमेटी की मीटिंग के बैकग्राउंड में हुई है। यह बैठक हाल ही में MLC चुनाव में हार के बाद NCP के अंदर बढ़ती बेचैनी के बीच भी हुई है। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे दोनों ने सार्वजनिक रूप से पार्टी के अंदर खुद को समझने की बात कही है।

कई वरिष्ठ नेताओं की अपनी-अपनी शिकायतें भी NCP को परेशान कर रही हैं। खबर है कि छगन भुजबल, एमएलसी जीशान सिद्दीकी को बिना सलाह लिए मुंबई एनसीपी अध्यक्ष बनाए जाने से परेशान हैं। इस बीच दिलीप वाल्से पाटिल और धनंजय मुंडे खाली पोस्ट होने के बावजूद कैबिनेट से बाहर हैं।

वित्त विभाग का बंटवारा भी एक विवादित मुद्दा बनकर उभरा है। जनवरी में यह विभाग स्वर्गीय अजित पवार के पास था, लेकिन उनके निधन के बाद BJP ने अपने पास ले लिया। बार-बार मांग करने के बावजूद बीजेपी ने इसे NCP को वापस नहीं किया है।

हसन मुशरिफ को भी पुणे ग्रेजुएट्स चुनाव क्षेत्र के चुनाव से हटने के लिए कहा गया था, जब एनसीपी ने BJP के पक्ष में सीट पर अपना दावा छोड़ दिया था। उनके करीबी सहयोगी, भैया माने के शुरू में चुनाव लड़ने की उम्मीद थी। हालांकि NCP ने अंदरूनी मतभेदों की खबरों से इनकार करते हुए मीटिंग की अहमियत को कम करने की कोशिश की।

एनसीपी ने क्या कहा?

एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेश पाटिल ने कहा, “यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं के बीच हुई मीटिंग को बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, और पार्टी के अंदरूनी मतभेदों की कहानी गढ़ने की कोशिश की जा रही है। मीटिंग की योजना तब बनाई गई थी जब सुनेत्रा पवार ने अमित शाह के साथ अपनी पिछली मीटिंग के दौरान सुझाव दिया था कि पार्टी के सीनियर नेताओं का एक डेलीगेशन उनसे मिले और अपॉइंटमेंट मांगा था। कुछ अनदेखी ताकतें एनसीपी नेतृत्व के भीतर आंतरिक मतभेदों और समन्वय की कमी का एक बनावटी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही हैं।”

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NCP (शरद पवार) के INDIA ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के एक दिन बाद बीजेपी ने NDA का कुनबा बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी चाहती है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुट फिर से एक हो जाएं और सत्तारूढ़ गठबंधन NDA में शामिल हो जाएं। हालांकि अजित पवार गुट के नेताओं के बीच इस मुद्दे पर मतभेद बने हुए हैं। सोमवार सुबह इस गुट के कुछ नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक, इन नेताओं ने सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार के बिना दोनों गुटों के विलय की संभावना पर चर्चा की। पढ़ें पूरी खबर