सत्तारूढ़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को उपमुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस से मुलाकात की। यह मुलाकात सीएम के आधिकारिक आवास वर्षा में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्रालय वापस देने की मांग की। अजित पवार के निधन के बाद देवेंद्र फड़नवीस ने यह विभाग अपने पास रख लिया था।

सूत्रों के मुताबिक, देवेंद्र फड़नवीस ने अजित पवार के गुट को वित्त मंत्रालय वापस देने की मांग पर सकारात्मक रुख दिखाया।

NCP के वरिष्ठ नेता और मंत्री छगन भुजबल ने भरोसा जताया कि सूखे से निपटने के लिए जरूरी धनराशि का इंतजाम करने के बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले वित्त मंत्रालय वापस कर दिया जाएगा।

अजित पवार के निधन के बाद राज्य का बजट पेश किया जाना था और बजट सत्र नजदीक था। ऐसे में देवेंद्र फड़नवीस ने वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल ली थी। NCP का कहना है कि उसे भरोसा दिया गया था कि कुछ समय बाद यह विभाग वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है।

इसी मुद्दे को लेकर रविवार को सुनेत्रा पवार ने वरिष्ठ मंत्रियों छगन भुजबल और हसन मुश्रीफ, अजित पवार के बेटे जय पवार, विधायक धनंजय मुंडे और अन्य नेताओं के साथ मुख्यमंत्री फड़नवीस से मुलाकात की।

मीडिया से बात करते हुए छगन भुजबल ने कहा, ”वित्त मंत्रालय हमारे हिस्से का विभाग है और हमारी मांग है कि यह हमें वापस मिलना चाहिए। हमने मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस से इसे जल्द से जल्द लौटाने की मांग की है। इस मुद्दे पर हमारे विधायकों और पार्टी के भीतर लगातार चर्चा हो रही है जो सही नहीं है।”

भुजबल ने कहा, ”मुख्यमंत्री यह विभाग वापस करेंगे, इस पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन फिलहाल सूखे की स्थिति है। किसानों की कर्जमाफी योजना चल रही है और किसानों को अग्रिम राशि भी देनी है। इसके लिए धन जुटाने की प्रक्रिया चल रही है। इन मामलों के सुलझने के बाद मुख्यमंत्री वित्त मंत्रालय लौटाने के लिए पूरी तरह सकारात्मक हैं।”

पार्टी के विलय पर कोई चर्चा नहीं

NCP के विलय की अटकलों को खारिज करते हुए छगन भुजबल ने कहा कि इस बारे में चर्चा केवल मीडिया में हो रही है। उन्होंने उन खबरों को भी गलत बताया जिनमें दावा किया गया था कि NCP (SP) के पांच मंत्रियों को बदला जाएगा या मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है।

उन्होंने कहा, ”हमारे हिस्से का एक मंत्री पद खाली है। हालांकि, सिर्फ एक पद भरने के बजाय BJP भी अपने खाली मंत्री पदों को भरना चाहती है। आगे चलकर सभी खाली पद एक साथ भरे जाएंगे।”

किसानों को दिवाली पर 5000 रुपये देगी फड़नवीस सरकार

महाराष्ट्र 305 तालुकाओं में सूखा घोषित किया गया है। इससे पहले 265 तालुकाओं को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने बुधवार को घोषणा की राज्य सरकार ने किसानों को दिवाली पर 5000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। यह राशि त्योहार से पहले किसानों के बैंक खातों में जमा कराई जाएगी।