महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस ऑफिसर अब्‍दुर रहमान ने नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में इस्‍तीफा दे दिया। रहमान ने ट्व‍िटर पर करीब डेढ़ पन्‍ने की चिट्ठी पोस्‍ट करते हुए नागरिकता संशोधन बिल को भारत के धार्म‍िक बहुलतावाद के सिद्धांत के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि मैं सभी न्यायप्रिय लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे लोकतांत्रिक तरीके से विधेयक का विरोध करें। यह संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। रहमान ने जैसे ही अपना इस्‍तीफा ट्विटर पर शेयर किया लोग उन्हें ट्रोल करने लगे और कहने लगे कि बधाई हो! नेता पैदा हुआ है।

एक ट्वीट में अब्दुर्रहमान ने लिखा कि उन्होंने वीआरएस की मांग की थी। उन्होंने लिखा, ‘मैंने वीआरएस के लिए एक अगस्त 2019 को आवेदन किया था। 25 अक्टूबर 2019 को राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को मेरे वीआरएस की सिफारिश भेजी थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने स्वीकार नहीं किया।’ उन्होंने आगे लिखा ये बिल देश के संविधान के खिलाफ है मैं सब से अनुरोध करता हूं कि इसका लोकतान्त्रिक तरीके से विरोध किया जाए। उन्होंने लिखा कि यह संविधान की मूल विशेषता के खिलाफ है।

India is a Democratic country n one is allowed to do what one wishes to do as long as it is lawful

One cannot stop d other from resigning, leaving the Country, etc

When one is not able to do justice with the position one holds, one may give up#CAB2019 #CABPassed https://t.co/1yoG66pgqY

