महाराष्ट्र के पालघर में हुई तीन लोगों की लिंचिंग की घटना को लेकर राज्य सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। दरअसल मरने वाले लोगों में से दो लोग साधू थे, ऐसे में इस घटना को सांप्रदायिक रंग भी देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार इस मामले में सांप्रदायिक एंगल होने की बात से साफ इंकार कर रही है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने पालघर लिंचिंग घटना के आरोपियों के नामों की लिस्ट जारी की है।

इस लिस्ट के साथ अनिल देशमुख ने कैप्शन में लिखा है कि ‘पालघर की घटना में अभी तक 101 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खासकर यह लिस्ट वह उनके लिए जारी कर रहे हैं, जो इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने में जुटे हैं।’ आरोपियों के नाम देखकर पता चलता है कि पालघर की घटना दो समुदायों से जुड़ी नहीं है और इस मामले में पीड़ित और अधिकतर आरोपी एक ही धर्म के लोग थे।

The list of the 101 arrested in the #Palghar incident. Especially sharing for those who were trying to make this a communal issue.. pic.twitter.com/pfZnuMCd3x

