महाराष्ट्र में जारी सियासी तूफान के और आगे बढ़ने की संभावना है। जिसका खामियाजा उद्धव ठाकरे को भुगतने को मिल सकता है। राज्य मंत्री गुलाबराव पाटिल ने शुक्रवार को दावा किया कि “ऑपरेशन टाइगर 2.0” शुरू हो गया है और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के 14 से ज्यादा विधायक जल्द ही सत्तारूढ़ गुट में शामिल हो जाएंगे। गुलाबराव पाटिल का यह बयान शिवसेना (यूबीटी) के नौ लोकसभा सांसदों में से छह के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने के बाद आया है।

पाटिल का बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बुधवार को उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में महा विकास अघाड़ी के विधायकों की बैठक के दो दिन बाद आया है। गठबंधन के 60 विधायकों में से 37 बैठक में शामिल हुए, जबकि 23 विधायक अनुपस्थित रहे। उद्धव ठाकरे ने बैठक के बाद कहा था कि विपक्ष की एकता केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर भी दिखनी चाहिए।

शिवसेना (यूबीटी) के पास वर्तमान में विधानसभा में 20 विधायक हैं और दलबदल विरोधी प्रावधानों के तहत आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए किसी भी अलग हुए समूह को कम से कम 14 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होगी।

पार्टी के 20 विधायकों में से 10 मुंबई से हैं। जिनमें आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई वरुण सरदेसाई और संजय राउत के भाई सुनील राउत शामिल हैं।

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गुलाबराव पाटिल ने दावा किया कि जल्द ही 14 से ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे के साथ आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिंदे ज्यादा बोलते नहीं हैं, बल्कि अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरकर इशारा करते हैं। पाटिल ने याद दिलाया कि आदित्य ठाकरे भी पहले ऐसा कह चुके हैं।

गुलाबराव पाटिल ने कहा कि जब भी एकनाथ शिंदे अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हैं, तब ‘ऑपरेशन टाइगर’ सफल हो जाता है।” यह बयान उस समय आया है जब ऐसी खबरें हैं कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान शिवसेना (UBT) के 20 विधायकों में से चार ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और कुछ अन्य विधायकों के साथ पार्टी बदलने की इच्छा जताई। ये टिप्पणियां शिवसेना (यूबीटी) के छह लोकसभा सांसदों के पार्टी से अलग होकर शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने के एक सप्ताह से भी कम समय बाद आई हैं।

दलबदल को लेकर नई अटकलों के बीच, शिवसेना मंत्री उदय सामंत ने कहा कि विपक्षी दलों के नेता खुद एकनाथ शिंदे से संपर्क कर रहे हैं।

दिनभर इस बात की अटकलें लगाई जा रही थीं कि कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार संभवतः शिंदे के खेमे में शामिल हो सकते हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सामंत ने कहा कि वडेट्टीवार व्यक्तिगत रूप से उनके और एकनाथ शिंदे दोनों के करीबी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के फेरबदल को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी।

सामंत ने कहा कि विजय वडेट्टीवार एकनाथ शिंदे साहब के अच्छे मित्र और करीबी हैं। उन्होंने कभी भी पार्टी में शामिल होने के बारे में हमसे चर्चा नहीं की। लेकिन अगर उनके जैसा विदर्भ का कोई सशक्त नेता एकनाथ शिंदे साहब के साथ काम करने का फैसला करता है, तो मुझे खुशी होगी। इसके बाद वडेट्टीवार ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वह कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

इसी बीच, शिवसेना (यूबीटी) के नेताओं ने हाल ही में पाला बदलने वाले छह बागी सांसदों पर हमले तेज कर दिए हैं। छह सांसदों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के तीन दिवसीय राजनीतिक दौरे की शुरुआत से पहले, शिवसेना (यूबीटी) के नेताओं ने कहा कि पार्टी छोड़ने वालों को विद्रोही नहीं बल्कि गद्दार कहा जाना चाहिए।

शिवसेना (यूबीटी) के एक नेता ने कहा, “भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद देश के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी थे। इसी तरह हमारी पार्टी के चुनाव चिह्न पर जीतकर आए कुछ नेता अब दूसरे गुट में चले गए हैं। उन्होंने खुद को बेच दिया और उनकी कीमत 50-60 करोड़ रुपये प्रति विधायक तय की गई।

चुनाव प्रचार के तहत, उद्धव ठाकरे नागपुर से तीन दिवसीय दौरे की शुरुआत कर रहे हैं और उन निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेंगे जिनका प्रतिनिधित्व हाल ही में शिंदे गुट में शामिल हुए छह सांसद करते हैं, जिनमें यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, परभनी, धराशिव और शिरडी शामिल हैं।

इसी बीच, शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक ही विमान में यात्रा करते देखा गया। विमान में राज्यसभा सांसद संजय राउत और आदित्य ठाकरे भी थे। दिन के दौरान उड़ान के वीडियो और तस्वीरें सामने आईं, जिससे राजनीतिक हलकों में अटकलें लगने लगीं, क्योंकि यह घटनाक्रम शिवसेना (यूबीटी) से संभावित दलबदल की नई चर्चाओं और उद्धव ठाकरे के छह बागी सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंपर्क कार्यक्रम के बीच आया है।

एक ही फ्लाइट में दिखे उद्धव, संजय राउत और फड़नवीस, CM बोले- ‘हमारा मिलना ही आज की सबसे बड़ी खबर’

महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही उथल-पुथल के बीच एक चौंकाने वाली घटना घटी, जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को मुंबई से नागपुर जाने वाली एक ही फ्लाइट में सफर किया। पढ़ें पूरी खबर।