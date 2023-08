Maharashtra: उद्धव ठाकरे के घर में निकला चार फीट लंबा कोबरा, देखकर बोले- दिखाना जरा…

Maharashtra: सांप को पकड़ लिए जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने इच्छा ज़ाहिर की कि वह भी इस सांप को देखना चाहते हैं। इसके बाद सांप को वन विभाग को सौंप दिया गया।

Photo Credit : PTI

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुंबई में मौजूद घर पर चार फीट लंबा कोबरा पाया गया। दोपहर करीब 1.30 बजे सांप दिखाई दिए जाने के बाद वन्यजीव संरक्षण और बचाव समूह को बुलाया गया। काफी देर तक सांप को कब्जे में लिए जाने के लिए मशक्कत की गई। सांप पानी की टंकी के पीछे जा छिपा था जिसके पास इसे जाल में फंसाया गया और जंगल में छोड़ दिया गया। लगभग चार फीट लंबा यह सांप जहरीली कोबरा प्रजाति का था, जिसे खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है। उद्धव ठाकरे ने भी देखा सांप वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री के घर में सांप दिखाई दिए जाने के बाद तुरंत कार्रवाई की गई। सांप को पकड़ लिए जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने इच्छा ज़ाहिर की कि वह भी इस सांप को देखना चाहते हैं। इसके बाद सांप को वन विभाग को सौंप दिया गया। जहरीला और खतरनाक था सांप उद्धव ठाकरे के घर में पाया गया यह सांप काफी खतरनाक बताया जाता है, जिसमे काटने से इंसान की जान भी जा सकती है। यह कोबरा प्रजाति का सांप था। कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटने से खतरा नहीं होना लेकिन यह सांप कोबरा नस्ल का था और चार फीट का था, जिससे खतरा काफी बढ़ जाता है।

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram