बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और नताशा दलाल आधिकारिक तौर पर एक-दूजे के हो गए हैं। दोनों की शादी की तस्वीरें रविवार रात सामने आईं। खुद वरुण ने भी शादी का फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर किया और उसे बेहद खास कैप्शन दिया। लिखा, “जीवन भर का प्यार बस अभी ऑफिशियल बना है।”

दोनों की शादी बेहद भव्य तरीके से अलीबाग (महाराष्ट्र) के The Mansion House Resort में हुई। कार्यक्रम में परिवार के करीबी लोग भी रहे। इनकी शादी हिंदू परंपरा के अनुसार घर वालों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में हुई। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि शादी तो मई 2020 में ही होनी थी, पर कोरोना वायरस की दस्तक के कारण यह टल गई और आखिरकार अब हो पाई।

कौन हैं नताशा दलाल?: वह कारोबारी राजेश दलाल की बेटी हैं। मां का नाम- गौरी दलाल है। मुंबई के Bombay Scottish School से नताशा की पढ़ाई हुई है। वह वरुण की बैचमेट थीं। न्यूयॉर्क (US) के Fashion Institute of Technology से उन्होंने फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की है। डिग्री लेने के बाद वह 2013 में मुंबई लौट आई थीं। उन्होंने इसके बाद Natasha Dalal Label नाम की क्लोदिंग लाइन लॉन्च की थी। उनके ब्रांड खासतौर पर वेडिंग और ब्राइडल ड्रेसेज पर जोर देता है।

3 से 4 बार नाताशा कर चुकी थीं रिजेक्टः ऐक्ट्रेस करीना कपूर के शो ‘What Women Want’ में वरुण ने बताया था, “नताशा को उन्होंने तीन से चार बार अप्रोच किया था, पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हालांकि, बाद में वह मान गई थीं।”

वरुण को हुआ था ‘लव एट फर्स्ट साइट’: नताशा के साथ वह प्यार में कैसे पड़े थे? इस बारे में उन्होंने कहा था- मैं छठी कक्षा में था। हम 11-12वीं तक दोस्त रहे। हम बेहद करीबी दोस्त थे। मुझे याद है कि मैंने जब नताशा को पहली बार देखा था। हम Maneckji Cooper गए थे। वह एक बास्केटबॉल कोर्ट था और मैं उन्हें वही देखकर प्यार में पड़ गया था।

Sweet! #VarunDhawan helps #NatashaDalal pose for the paparazzi post their wedding ceremony. pic.twitter.com/YEjqj0NyC9

असल लव स्टोरी की यहां से हुई शुरुआतः दोनों स्कूल के दिनों से जानते थे, पर वहां से असल प्रेम कहानी नहीं शुरू हुई थी। एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में दोनों मिले थे। इसी मुलाकात के बाद से दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा था। बाद में वरुण का बॉलीवुड में ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ से डेब्यू हुई, जिसके बाद खबर आई थी कि वह नताशा को डेट कर रहे हैं।

Meet newlyweds #VarunDhawan and #NatashaDalal

Follow all the latest updates about the wedding here: https://t.co/WqhhAed6gQ pic.twitter.com/uODyKSEto9

— Indian Express Entertainment (@ieEntertainment) January 24, 2021