NCP (शरद पवार) के INDIA ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के एक दिन बाद बीजेपी ने NDA का कुनबा बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी चाहती है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुट फिर से एक हो जाएं और सत्तारूढ़ गठबंधन NDA में शामिल हो जाएं। हालांकि अजित पवार गुट के नेताओं के बीच इस मुद्दे पर मतभेद बने हुए हैं। सोमवार सुबह इस गुट के कुछ नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक, इन नेताओं ने सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार के बिना दोनों गुटों के विलय की संभावना पर चर्चा की।

अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल, समीर भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल सोमवार सुबह अमित शाह के सरकारी आवास पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक, सोमवार दोपहर मुंबई में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक भी होनी है।

शरद पवार गुट इस सुझाव से सहमत

यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब पिछले सप्ताह सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार ने भी अमित शाह से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक, उस बैठक में उन्होंने विलय के बाद NDA में शामिल होने वाली NCP की ओर से पार्थ पवार को मुख्य भूमिका देने की बात रखी थी। हालांकि, एक सूत्र का कहना है कि शरद पवार गुट इस सुझाव से सहमत होने की संभावना कम है।

बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, सोमवार को अमित शाह से मुलाकात करने वाले अजित पवार गुट के नेता यह संदेश देना चाहते थे कि पार्टी के बड़े नेता अब भी एकजुट हैं। लेकिन सुनेत्रा और पार्थ पवार के साथ उनकी कुछ बातों पर सहमति नहीं है।

वहीं शरद पवार गुट के सूत्रों का कहना है कि दोनों गुटों के विलय या NDA में शामिल होने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है।

बीजेपी चाहती है कि NCP एक पार्टी के रूप में NDA का हिस्सा बने। इसके लिए बीजेपी नेतृत्व ने दोनों गुटों के बीच सत्ता का संतुलन बनाए रखने के मकसद से केंद्रीय मंत्रिमंडल में दो पद देने का प्रस्ताव भी रखा है। बीजेपी सूत्रों का मानना है कि अगर NCP एक अलग पार्टी के रूप में गठबंधन में रहती है तो महाराष्ट्र में गैर-ब्राह्मण और मराठा वोटों को एकजुट करने में मदद मिल सकती है।

दूसरी ओर, बीजेपी को अपने ही कार्यकर्ताओं और पुराने नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि सत्ता में हिस्सेदारी देते समय पुराने और जमीनी स्तर पर काम करने वाले बीजेपी नेताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने सहयोगी दलों को कमजोर किए बिना आगे बढ़ना चाहता है।

बीजेपी सूत्रों ने यह भी बताया कि दोनों गुटों के विलय की राह में कुछ नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बाधा बन रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, राज्यसभा सांसद पार्थ पवार चाहते हैं कि उनकी मां सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र सरकार में वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी मिले। यह वही पद था जिसे उनके पिता दिवंगत अजित पवार देवेंद्र फड़नवीस सरकार में संभालते थे।

इसके अलावा, पार्थ पवार के NCP का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की इच्छा जताने की भी चर्चा है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल चाहते हैं कि पार्टी में सत्ता और जिम्मेदारियों का बंटवारा सभी नेताओं को साथ लेकर किया जाए।