Maharashtra NCP: किसके पास ज्यादा पावर? सूत्रों का दावा- अजित गुट की बैठक में 30 MLA, शरद पवार के पास सिर्फ 6 से 8

Maharashtra News: सूत्रों का दावा है कि अजित पवार के पक्ष में ज्यादा विधायक हैं।

अजित पवार और शरद पवार दोनों गुटों की बैठक आज (File Photo- Express)

