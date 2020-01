मुंबई विश्वविद्यालय (Mumbai University) के फैकल्टी सदस्य प्रोफेसर योगेश सोमण को पूर्व Congress चीफ राहुल गांधी की कड़ी निंदा के बाद MU ने जबरन छुट्टी पर भेज दिया है। दरअसल, प्रोफेसर ने राहुल के एक पुराने बयान पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह राहुल सावरकर तो दूर, सच्चे गांधी भी नहीं हो सकते हैं। उनकी हैसियत नहीं है गांधी होने की। सोशल मीडिया पर जारी किए वीडियो में प्रोफेसर ने कहा था- राहुल में न त्याग है न तेज, इसलिए सावरकर नाम लेने की उनकी औकात नहीं है।

विवि के Academy of Theatre Arts के निदेशक सोमण के खिलाफ यह ऐक्शन ऐसे वक्त पर लिया गया, जब INC की छात्र इकाई National Students Union of India (NSUI), All India Students Federation (AISF) और छात्र भारती (Chhatra Bharati) ने उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया था। इन सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने प्रो. की बर्खास्तगी की मांग उठाई।

सोमवार को इन तीनों संगठनों के समर्थन के बाद विवि में थियेटर अकादमी के छात्रों ने कलीना कैंपस में प्रो. के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन देर रात तक चला, जिसके बाद रजिस्ट्रार अजय देशमुख ने प्रदर्शनकारियों को यकीन दिलाया कि सोमण को छुट्टी पर भेजा जाएगा। प्रदर्शनरत छात्रों को एक पत्र में देशमुख की ओर से यह भी कहा गया- सोमण के रवैये की जांच के लिए एक फैक्ट-फाइडिंग कमेटी भी बनाई जाएगी, जिसे चार हफ्तों के भीतर रिपोर्ट जमा करनी होगी।

बता दें कि सोमण ने 14 दिसंबर को फेसबुक और टि्वटर पर राहुल से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह कहते दिख रहे थे, “मैं राहुल गांधी हूं, न कि राहुल सावरकर।” यह 22 दिसंबर 2019 की एक रैली का था, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के महात्वाकांक्षी अभियान Make in India को लेकर भी बयान दिया था। सोमण ने उसी पर कहा कि राहुल सच में सावरकर नहीं हैं। सच यह है कि वह सच्चे गांधी भी नहीं हैं। उनके पास किसी प्रकार के मूल्य नहीं हैं।

