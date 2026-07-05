Mumbai Heavy Rainfall: मुंबई में मानसून की भारी बारिश ने त्रासदी मचाई है। रविवार शाम को मानखुर्द के जनता नगर इलाके में एक पुरानी आवासीय इमारत का एक हिस्सा गिरने से कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया।

इससे पहले दोपहर में बारिश और तेज हवा के कारण एक पेड़ गिरने से सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति की मौत हो गई।

कब हुई घटना?

जानकारी के मुताबिक, बारिश के कारण इमारत गिरने का यह घटना रात करीब 8.30 बजे जनता नगर में हनुमान मंदिर के पीछे घटी है। यहां भवन संख्या 5 की दो से तीन आवासीय इकाइयों वाला एक हिस्सा अचानक ढह गया। यह इमारत ग्राउंड फ्लोर समेत तीन मंजिलों वाली थी।

इमारत गिरने के तुरंत बाद दमकलकर्मी पुलिस, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन बचाव दल मौके पर पहुंचे। मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी था। अधिकारियों ने बताया कि इमारत गिरने से छह लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

पेड़ गिरने से भी हुई दो लोगों की मौत

इमारत के ढहने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। गौरतलब है कि इससे पहले दिन में शहर में जारी भारी बारिश के कारण पेड़ गिरने से संबंधित अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई।

बचाव कार्य में जुटा प्रशासन

इमारत गिरने के तुरंत बाद दमकलकर्मी पुलिस, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन बचाव दल मौके पर पहुंचे। मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी था। अधिकारियों ने बताया कि इमारत गिरने से छह लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

मरने वालों में दो महिलाएं, चार पुरुष

रिपोर्ट्स के मुताबिक तीन मंजिला का हिस्सा ढहने से जिन छह लोगों की मौत हुई है, उनमें से दो पुरुष और चार महिलाएं हैं। पांच लोगों के शव शताब्दी अस्पताल भेजे गए हैं, जबकि एक अन्य का शव पोस्टमार्टम के लिए राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है।

पेड़ गिरने से भी हुई दो लोगों की मौत

बता दें कि मुंबई में मानसूनी बारिश के बीच 72 से 75 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चली है। इसके चलते ग्रेटर मुंबई इलाके में पेड़ या उनकी शाखाएं गिरने की 130 से ज़्यादा घटनाएं हुईं। इस स्थिति के बीच बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) और कई अन्य एजेंसियों के लगभग 10,000 अधिकारी और कर्मचारी पूरे सप्ताहांत जमीनी स्तर पर लगातार काम कर रहे हैं।

वरिष्ठ अधिकारी भी हालात पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और जरूरी कार्रवाई के लिए तालमेल बिठा रहे हैं। पेड़ गिरने से संबंधित अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई।

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महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मॉनसून की बारिश के कारण एक और व्यक्ति की जान चली गई है। कुर्ला के नौपाड़ा इलाके में रविवार दोपहर एक पेड़ गिरने से 63 वर्षीय एक शख्स की मौत हो गई है। यह घटना मुंबई में जारी भारी बारिश के बीच दोपहर 12.40 बजे घटी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें