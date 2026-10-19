Maharashtra Council Polls: सत्ताधारी महायुति गठबंधन के अंदर मतभेदों का संकेत देते हुए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेताओं ने कहा है कि वे 23 अक्टूबर को होने वाले महाराष्ट्र परिषद चुनावों में पुणे और छत्रपति संभाजीनगर सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों का समर्थन नहीं करेंगे।

छत्रपति संभाजीनगर में, सेना विधायक अब्दुल सत्तार ने कहा कि वे महा विकास अघाड़ी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। छत्रपति संभाजी नगर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में, एनसीपी ने सतीश चव्हाण को महायुति पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है। पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में, शिवसेना ने कहा है कि उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार कौस्तुभ गावड़े के बजाय निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रकांत सानप का समर्थन करने का फैसला किया है।

छत्रपति संभाजीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए सत्तार ने कहा, “छत्रपति संभाजीनगर की शिवसेना इकाई ने राकांपा (SP) के उम्मीदवार का समर्थन करने का निर्णय लिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछली बार जब हमने राकांपा उम्मीदवार सतीश चव्हाण को चुना था, तब उन्होंने हमारी पार्टी के खिलाफ काम किया था।”

कौस्तुभ गावड़े के बजाय सचिन सानप का समर्थन

इसी तरह, शिवसेना नेता रविंद्र धांगेकर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हम पुणे के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार कौस्तुभ गावड़े के बजाय निर्दलीय उम्मीदवार सचिन सानप का समर्थन कर रहे हैं। यह हमारी पार्टी के निर्णय के अनुसार है।”

शिंदे सेना ने पहले घोषणा की थी कि वह छत्रपति संभाजीनगर से एनसीपी उम्मीदवार सतीश चव्हाण से अपना समर्थन वापस ले रही है। हालांकि, अगले ही दिन शनिवार को मंत्री संजय शिरसाट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर महायुति उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा कर दी।

महायुति उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे- अब्दुल सत्तार

लेकिन शिवसेना विधायक अब्दुल सत्तार ने कहा कि वे महायुति के उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे। इस पर शिरसाट ने कहा कि एकनाथ शिंदे अब्दुल सत्तार को उचित निर्देश देंगे और मामला सुलझ जाएगा।

शिरसाट ने कहा, “एकनाथ शिंदे साहब के आदेशानुसार, मैंने स्नातक चुनाव में सतीश चव्हाण से अपना समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद सुनेत्रा पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी के चंद्रशेखर बावनकुले के बीच बातचीत हुई। इन घटनाक्रमों के बाद, एकनाथ शिंदे ने मुझे नया आदेश दिया कि हम सतीश चव्हाण का समर्थन करें। कल हमने सतीश चव्हाण को अपना समर्थन देने की घोषणा की। शायद ये सारी बातें अब्दुल सत्तार को पता नहीं थीं या उन तक नहीं पहुंची थीं। इस पर एकनाथ शिंदे साहब अब्दुल सत्तार को उचित निर्देश देंगे और उसके बाद इस मामले का निपटारा हो जाएगा।”

पुणे के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच लड़ाई

इस बीच, पुणे के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच की लड़ाई और भी गरमाती नजर आ रही है, क्योंकि धांगेकर ने घोषणा की है कि शिक्षकों के लिए एमएलसी केवल एक शिक्षक ही बनेगा। शिवसेना ने पहले मंगेश चिवाटे को मैदान में उतारा था, लेकिन बीजेपी के दबाव के बाद पार्टी ने उनसे चुनाव से हटने को कहा। हालांकि, अब शिवसेना की पुणे इकाई निर्दलीय उम्मीदवार सचिन सानप का समर्थन कर रही है, जो उद्योग मंत्रालय के नेता उदय सामंत के पूर्व निजी सचिव रह चुके हैं।

सचिन सानप ने कहा, “सेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने दो दिन पहले खुले तौर पर मुझे समर्थन देने की घोषणा की थी। बीजेपी के एक नेता बेवजह कुछ और ही कह रहे हैं। उन्हें मतदाताओं को गुमराह नहीं करना चाहिए।” सानप ने कहा, “शिवसेना के राजनीतिक समर्थन के चलते विरोधियों के पैर घिस गए हैं, जिसके चलते वे मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।”

एकनाथ शिंदे मतदाताओं की नब्ज जानते हैं- सानप

सानप ने कहा कि इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी को शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए कोई शिक्षक उम्मीदवार नहीं मिल सका। उन्होंने कहा, “विधायक और मंत्री मेरे खिलाफ प्रचार करने के लिए मैदान में उतर आए हैं। एकनाथ शिंदे मतदाताओं की नब्ज जानते हैं और हवा का रुख भलीभांति समझते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझ जैसे शिक्षक पर भरोसा दिखाया।”

इसी निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी ने कौस्तुभ गावड़े को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने जयंत असगांवकर को फिर से नामांकित किया है। पुणे के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में, कांग्रेस एमएलसी सतेज पाटिल की भतीजी स्मिता जाधव को बीजेपी ने महायुति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है। वहीं, पुणे के पूर्व संभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख की बेटी हर्षदा देशमुख-जाधव को एनसीपी (एसपी) ने महा विकास अघाड़ी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने सतेज पाटिल को घेरने की कोशिश की है, लेकिन वे महायुति पार्टी के उम्मीदवार के प्रति अपने समर्थन पर अडिग हैं।

अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भी, शिवसेना के खिलाफ बीजेपी के कम से कम तीन बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि अमरावती में यह मुद्दा सुलझ गया है। नागपुर में, शरद पवार के समर्थक कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा, “मुझे पूरा विश्वास है कि शिवसेना अध्यक्ष उचित निर्णय लेंगे और मुद्दों का समाधान हो जाएगा।”

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उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता रहे आनंद दुबे अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। शिवसेना में शामिल होने के बाद आनंद दुबे ने कहा कि उन्होंने एक तरीके से घर वापसी की है। आनंद दुबे ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि मैंने बालासाहेब ठाकरे जी की विचारधारा से प्रेरित होकर ही शिवसेना में काम करना शुरू किया था और कुछ दिनों के लिए एक यूबीटी नाम की पार्टी में रहना पड़ा था। उन्होंने कहा कि अब हम सब एकनाथ शिंदे के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…