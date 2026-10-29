देश के चार राज्यों की 28 सीटों पर हुए विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस को महाराष्ट्र से एक सफलता हासिल हुई। यहां नागपुर डिवीजन ग्रेजुएट्स चुनाव क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अभिजीत गोविंदराव वंजारी ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। इससे पहले उन्होंने 2020 में यह सीट जीती थी।

जीत के अभिजीत वंजारी ने कहा, “भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उनके सभी नेता नागपुर में मौजूद थे फिर भी वोटर हमारे साथ खड़े रहे। हमारी पार्टी एकजुट रही और महा विकास अघाड़ी के नेता और कार्यकर्ता एक साथ खड़े रहे। कई संगठनों ने मेरा साथ दिया। असल में, मैंने अपने कैंपेन मटेरियल में बताया था कि 48 संगठन मेरा साथ दे रहे हैं। यह जीत उन्हीं संगठनों के कार्यकर्ताओं और नेताओं की है।”

भाजपा की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में झटका लगा है। उसने पांच में से दो सीटें जीतीं, जबकि विपक्षी महा विकास अघाड़ी को तीन सीटें मिलीं।

भाजपा ने तीन सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ़ एक पर जीत हासिल की, जबकि उसकी सहयोगी शिवसेना ने दो सीटों पर चुनाव लड़ा और एक पर जीत हासिल की। ​​विपक्षी पार्टियों में, NCP (SP) ने दो सीटों पर चुनाव लड़ा और दोनों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने दो सीटों पर चुनाव लड़ा और एक पर जीत हासिल की।

#WATCH | Nagpur, Maharashtra: Congress candidate Abhijit Vanjari has taken a lead over the BJP’s Sudhakar Kohale during the counting of second-preference votes in the Graduates' MLC election.



Congress candidate Abhijit Vanjari said, "The BJP exerted all its might—all their… pic.twitter.com/5TRjbmntmH — ANI (@ANI) October 28, 2026

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के गृह क्षेत्र और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के हेडक्वार्टर नागपुर में BJP को बड़ा झटका लगा, जहां कांग्रेस कैंडिडेट अभिजीत वंजारी ने ग्रेजुएट सीट के लिए हुए कड़े मुकाबले में भाजपा कैंडिडेट सुधाकर कोहाले को हरा दिया।

नागपुर ग्रेजुएट चुनाव क्षेत्र का नतीजा एक थ्रिलर की तरह सामने आया, और सस्पेंस गिनती के आखिरी राउंड तक बना रहा। पहले राउंड के फर्स्ट-प्रेफरेंस वोटों में कांग्रेस उम्मीदवार को अपने भाजपा विरोधी से ज़्यादा वोट मिले। हालांकि, भाजपा उम्मीदवार सेकंड-प्रेफरेंस वोटों पर आगे निकल गया।

किसी भी उम्मीदवार को ज़रूरी कोटा नहीं मिला, जिससे गिनती तीसरी पसंद के स्टेज पर चली गई। फिर NCP (SP) के बागी और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार नीलेश करांडे के दूसरी पसंद के बैलेट के वोट गिने गए। वंजारी ने कोहाले से अंतर कम किया और आखिर में 2,500 वोटों से जीत गए।

इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नीलेश करांडे ने नागपुर ग्रेजुएट सीट पर 25,000 एंटी-BJP वोट लेकर कांग्रेस कैंडिडेट की उम्मीदों पर पानी फेरने की कोशिश की थी। लेकिन, वंजारी को करांडे के बैलेट से भाजपा कैंडिडेट के मुकाबले ज़्यादा सेकंड-प्रेफरेंस वोट मिले, जिससे मुकाबले का नतीजा बदल गया।

फड़नवीस का जश्न थोड़ी देर ही रहा

सभी वोटों की गिनती और नतीजे घोषित होने से पहले महायुति गठबंधन के प्रदर्शन का जश्न मनाने के बाद फड़नवीस को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस पर तंज कसने के बाद फडणवीस ने ट्वीट किया कि कांग्रेस को MLC चुनावों में “बिग फैटी ज़ीरो” मिला है।

लेकिन, उनके ट्वीट के एक घंटे के अंदर ही वंजारी, जो पीछे चल रहे थे, उन्होंने वापसी करना शुरू कर दिया और मुख्यमंत्री के होमटाउन और RSS हेडक्वार्टर नागपुर में कोहाले को हराकर उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया। इसके बाद फड़नवीस को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा।

चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में पांच विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव कराए: पुणे ग्रेजुएट और टीचर्स चुनाव क्षेत्र, नागपुर ग्रेजुएट चुनाव क्षेत्र, छत्रपति संभाजीनगर ग्रेजुएट चुनाव क्षेत्र और अमरावती टीचर्स चुनाव क्षेत्र। पांचों सीटों पर कुल 182 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा।

पुणे ग्रेजुएट चुनाव क्षेत्र में NCP (SP) उम्मीदवार हर्षदा देशमुख ने BJP उम्मीदवार स्मिता जाधव को हराया। यह सबसे करीबी मुकाबलों में से एक था, जिसमें देशमुख ने जाधव पर जीत हासिल की।

पुणे टीचर्स चुनाव क्षेत्र में BJP उम्मीदवार कौस्तुभ गावड़े ने शिवसेना समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सचिन सनप को हराया।

छत्रपति संभाजीनगर ग्रेजुएट चुनाव क्षेत्र में, NCP (SP) उम्मीदवार डॉ. प्रताप सिंह पाटिल ने मौजूदा NCP MLC सतीश चव्हाण और शिवसेना (UBT) उम्मीदवार दिलीप घुघे को कड़े मुकाबले में हराया।

इस चुनाव क्षेत्र में NCP की हार पार्टी लीडरशिप को पसंद नहीं आई। NCP नेता प्रफुल्ल पटेल ने पार्टी लीडरशिप की आलोचना की और आत्मनिरीक्षण करने और पार्टी का बेस बनाने और मजबूत करने की कोशिश करने की बात कही।

अमरावती सीट पर शिवसेना उम्मीदवार किरण सरदेसाई ने कांग्रेस उम्मीदवार अदिति पोहरे और शिवसेना (UBT) उम्मीदवार दत्तराय लहाने को हराया।

कौन हैं अभिजीत गोविंदराव वंजारी?

पेशे से वकील और शिक्षाविद वंजारी कई सालों से कांग्रेस से जुड़े हैं और विधान परिषद के सदस्य (MLC) के सदस्य के तौर पर नागपुर ग्रेजुएट्स चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

2020 के चुनाव में वंजारी की जीत को अहम माना गया था, क्योंकि यह इलाका पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी (BJP) का गढ़ रहा है। उन्होंने वह चुनाव महा विकास अघाड़ी (MVA) के उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था और 18,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीते थे।

अभिजीत गोविंदराव वंजारी स्वर्गीय गोविंदराव मारोतराव वंजारी के बेटे हैं, जो साउथ नागपुर से दो बार विधायक रहे। अभिजीत वंजारी ने राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी (RTMNU) से बैचलर ऑफ़ आर्ट्स (BA) और बैचलर ऑफ़ लॉज़ (LLB) की डिग्री ली है। उन्होंने यूनिवर्सिटी की सीनेट और मैनेजमेंट काउंसिल में भी काम किया है।

गोविंदराव वंजारी का पॉलिटिकल सफ़र स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू हुआ। 1998 से 2002 के बीच, उन्होंने महाराष्ट्र प्रदेश नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस में सेक्रेटरी का पद संभाला और कई सालों तक नागपुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और मुख्य प्रवक्ता के तौर पर काम किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में कांग्रेस इलेक्शन ऑब्ज़र्वर के तौर पर भी काम किया है।

अभिजीत गोविंदराव वंजारी ने इससे पहले 2005 में दक्षिण नागपुर विधानसभा उपचुनाव और 2014 में पूर्व नागपुर विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था, लेकिन दोनों ही चुनाव हार गए थे।

पॉलिटिक्स के अलावा, वंजारी एजुकेशन सेक्टर में भी एक्टिव हैं। वह अमर सेवा मंडल शिक्षण संस्था के सेक्रेटरी हैं, जो विदर्भ इलाके में इंजीनियरिंग, फार्मेसी, लॉ, मैनेजमेंट, आर्ट्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में कई कॉलेज चलाती है। वह गोविंद अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन भी हैं। गोविंदराव वंजारी फाउंडेशन के ज़रिए, वे हेल्थ कैंप, ब्लड डोनेशन ड्राइव, पेड़ लगाने के कैंपेन और यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे सोशल कामों में शामिल रहे हैं।

‘जिस दिन प्रत्याशी घोषित किया, हम उसी दिन हार गए थे चुनाव’, आगरा शिक्षक MLC सीट के नतीजों पर बोले पूर्व बीजेपी सांसद

उत्तर प्रदेश में शिक्षक और स्नातक विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने 6 और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। 11 सीटों पर विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। हालांकि उनकी जीत भाजपा के लिए एक झटका है। आगरा शिक्षक सीट पर आकाश अग्रवाल ने शुरू में ही बढ़त बना ली और यह लगातार बढ़ती गई। उनका मुकाबला भाजपा प्रत्याशी हरि किशोर तिवारी से था। वोटिंग के दिन और काउंटिंग के दिन भी हंगामे की खबरें आई। पढ़ें पूरी खबर।