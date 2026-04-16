भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनावों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। कुल नौ अहम सीटें, जो फिलहाल विधायकों द्वारा चुने गए सदस्यों के पास हैं, 13 मई 2026 को खाली हो जाएंगी। यह चुनाव राज्य की सियासत के बड़े नेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा माना जा रहा है, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं के लिए, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है।

चुनाव की अधिसूचना अगले गुरुवार जारी होने की संभावना है। मतदान 12 मई को होगा और उसी दिन शाम को मतगणना भी की जाएगी। इस दौरान राजनीतिक दलों के बीच जोरदार लॉबिंग, रणनीतिक गठजोड़ और आंकड़ों की गणित देखने को मिलेगी, ताकि विधान परिषद में अपनी मजबूत मौजूदगी सुनिश्चित की जा सके।

महाराष्ट्र विधानसभा की मौजूदा संख्या के आधार पर सत्ताधारी महायुति गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। प्रति उम्मीदवार 28 वोटों के कोटे के हिसाब से बीजेपी, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) और एनसीपी (अजित पवार) मिलकर नौ में से आठ सीटें आसानी से जीत सकते हैं।

दूसरी ओर, महा विकास अघाड़ी के पास 46 विधायक हैं, जिससे वह केवल एक सीट ही निर्विरोध से जीत सकती है। दूसरी सीट जीतने के लिए विपक्ष को करीब 10 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी, जो क्रॉस-वोटिंग के बिना मुश्किल नजर आता है। हालांकि, अगर महायुति अतिरिक्त उम्मीदवार उतारती है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है।

बीजेपी के भीतर टिकट को लेकर प्रतिस्पर्धा काफी तेज है। केशव उपाध्ये, माधवी नाइक और रणजीत सिंह निंबालकर जैसे नाम चर्चा में हैं, वहीं हाल ही में राज्यसभा टिकट से वंचित रहे नेताओं की दावेदारी भी सामने आ रही है। पार्टी को यह भी तय करना है कि वह मौजूदा सदस्यों जैसे रणजीतसिंह मोहिते-पाटिल और प्रवीण दटके को दोबारा मौका दे या नए चेहरों को आगे लाए।

शिवसेना (यूबीटी) के लिए उद्धव की सीट का भविष्य अहम मुद्दा बना हुआ है, जबकि एनसीपी के दोनों गुट—शरद पवार और अजित पवार—अपनी-अपनी रणनीति के तहत उम्मीदवारों के चयन में जुटे हैं।

इन नौ सीटों के अलावा, राज्य में 17 अन्य विधान परिषद सीटों को लेकर भी हलचल तेज है, जो स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़ी हैं और पिछले करीब ढाई साल से खाली पड़ी हैं। इन सीटों पर चुनाव स्थानीय निकाय चुनावों में देरी के कारण नहीं हो पाए थे। खबर है कि ठाणे, पुणे, सोलापुर और छत्रपति संभाजीनगर जैसे जिलों को शामिल करते हुए इन 17 सीटों के चुनाव कराने का प्रस्ताव जल्द ही निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा।

हालांकि कुछ जिला परिषद चुनाव अभी बाकी हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इन सीटों पर चुनाव कराने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र में जल्द ही बड़े स्तर पर चुनावी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।

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महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में बड़ा फैसला लिया है। इसके मुताबिक, राज्य में ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को मराठी भाषा का टेस्ट देना होगा। इसके साथ ही उनके परमिट की भी समीक्षा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक, मीरा-भायंदर में इसे लेकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पूरी खबर पढ़ें…