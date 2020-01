Nawab Malik Brother Kaptan Malik Video: वीडियो क्लिप को डेढ़ महीने पुराना बताया जा रहा है। इस वीडियो में उपनगरीय कुर्ला में वार्ड संख्या 170 के पार्षद कप्तान को मजदूरों को पीटते और उन्हें डांटते हुए देखा जा सकता है।महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार में एनसीपी (NCP) कोटे से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक (Minister Nawab Malik) के भाई और पार्षद कप्तान मलिक (Abdul Rshid Or Kaptan Malik) का एक वीडियो (Video) मंगलवार को सामने आया है, जिसमें वे सड़क के किनारे काम करने वाले कुछ मजदूरों को पीटते हुये दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के सामने आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्म हो गई है, जिसमें कप्तान मलिक लेबर को गाली और थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं।

क्या है मामला: बताया जा रहा है कि यह वीडियो क्लिप करीब डेढ़ महीने पुराना है। इस वीडियो में कुर्ला में वार्ड संख्या 170 के पार्षद कप्तान मलिक को मजदूरों को पीटते और उन्हें डांटते हुए देखा जा सकता है। वीडियो के वायरल होने के बाद कप्तान ने दावा किया कि मजदूर उनके वार्ड में व्यस्त एलबीएस रोड के किनारे कुछ निजी कंपनियों के इंटरनेट नेटवर्क के लिए ‘‘अवैध रूप से’’ फाइबर केबल बिछा रहे थे।

@rautsanjay61 @uddhavthackeray @AUThackeray Poor workers are being beaten by Captain Malik, Nawab Malik’s brother, NCP minister. Will this qualify as atrocious behaviour towards poor.

Now will shivsena condemn this bruital act of NCP in Samna? Lets see how tiger will react???? pic.twitter.com/th8rYDQzls

— sanjay shah (@sanjays99253732) January 14, 2020