महाराष्ट्र में शिवसेना-एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनने के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। इससे राज्य के मंत्री जनसमस्याओं को देखने और उनका निराकरण करने के लिए दौरा भी शुरू कर दिए हैं। इस बीच सरकार में कांग्रेस कोटे से कैबिनेट मंत्री बनी पार्टी की वरिष्ठ नेता यशोमति ठाकुर का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वह एक जनसभा को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि अभी-अभी तो हमारी सरकार आई है अभी हमारी जेबें गर्म नहीं हुई है। उनका बयान चर्चा का विषय बन गया है।

सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा : कांग्रेस नेता और वरिष्ठ मंत्री यशोमति ठाकुर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘बीते पांच वर्षों की बातें आप सब जानते हैं। पिछली सरकार हमारी नहीं थी। हमने अभी-अभी सरकार बनाई है और शपथ ली है। अभी हमारी जेबें गर्म नहीं हुई हैं और इसमें अभी समय है।’ वीडियो वायरल होने पर मंत्री के बयान पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी का कल्चर है।

Women and Child minister Yashomati Thakur, also MLA of Congress party makes a shocking comment – says “we didn’t have a govt before and now we have taken oath…but we are yet to fill our pockets”. Is this the real face of @INCIndia ??? Should we not ask now ? @RahulGandhi pic.twitter.com/rerzMdbER2

