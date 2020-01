महाराष्ट्र में मंत्रियों के विभाग घोषित हो जाने के बाद से कांग्रेस कोटे से मंत्री विजय वेदेट्टीवार अभी भी खफा नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के विजय वेदेट्टीवार ने अबतक कार्यभार नहीं संभाला है। वेदेट्टीवार अपने विभाग से खुश नहीं है।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वह शुक्रवार को बड़ा फैसला लेंगे। बुधवार को वह विधानभवन भी नहीं आए थे जिसके बाद उनके मसले को लेकर सरकार गंभीर हो गई है। उद्धव सरकार में उन्हें भूकंप पुनर्वसन सौंपा गया है। लेकिन वह इससे खुश नहीं हैं।

सूत्रों की मानें तो उन्हें पार्टी के साथ बनाए रखने के लिए उनका मंत्रालय बदला जा सकता है।बता दें कि विजय वेदेट्टीवार महाराष्ट्र के विदर्भ से आते हैं वह विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं। वह ब्रम्हपुरी विधानसभा से विधायक हैं।

#Breaking | Rifts in Maha Aghadi widens after ‘miffed’ Maharashtra Congress leader Vijay Wadettiwar warns to take a big decision tomorrow.

TIMES NOW’s Aruneel with details. pic.twitter.com/3KNTrzdTFd

— TIMES NOW (@TimesNow) January 9, 2020