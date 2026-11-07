महाराष्ट्र में इन दिनों एनसीपी के दोनों के साथ आने की चर्चा जोरों पर हैं। ऐसे में भाजपा के शीर्ष नेता भी क्षेत्रीय दलों के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश में जुट गए हैं। इसमें शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी (एसपी) भी है।

भाजपा के आलाकमान, शरद पवार को इन अहम विधेयकों के लिए समर्थन जुटाने में एक संभावित सहयोगी के रूप में देख रहा है। हाल ही में भाजपा के अंदरूनी सूत्र दो घटनाओं के बारे में इस बात को स्पष्ट करते हैं- पहली पीएम मोदी का शरद पवार को फोन करना, जब वो पुणे के अस्पताल में भर्ता थे और दूसरी सोमवार को अमित शाह की एनसीपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करना।

क्षेत्रीय दलों की बढ़ी अहमियत

कांग्रेस के राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय होता देख भाजपा का मानना है कि क्षेत्रीय दलों की अहमियत बढ़ गई है। इससे एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं, हालांकि भाजपा यह भी मानती है कि अंतिम फैसला शरद पवार को ही लेना है।

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं होता, नए परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक केंद्र के एजेंडे में सबसे ऊपर हैं। ऐसे में इसे पूरा करने के लिए हर पार्टी और सांसद का सहयोग मायने रखेगा। वैचारिक मतभेद रखने वाले विरोधियों से भी किसी खास मुद्दे पर समर्थन लिया जा सकता है। भाजपा नेतृत्व ने एनसीपी को स्पष्ट संदेश दिया है कि उनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।”

भाजपा के लिए एक रणनीतिक जरूरत है एनसीपी (एसपी)

भाजपा के शीर्ष पदस्थ सूत्रों ने बताया कि आठ लोकसभा सांसदों वाली एनसीपी (एसपी) अभी भी एक अहम राजनीतिक दल बनी हुई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में, कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय दलों को मजबूत बनाना भाजपा के लिए एक रणनीतिक जरूरत बन गई है।

सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) और “वोट चोरी” के आरोपों को लेकर कांग्रेस के खिलाफ भाजपा का जवाबी अभियान (“लोकतंत्र बचाओ”) मतदाताओं के बीच कुछ खास असर नहीं डाल पाया।

उन्होंने आगे बताया कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी शासित राज्य सरकारों से कहा है कि वे वैचारिक मतभेदों को किनारे रखकर अन्य सभी दलों से संपर्क साधें। इसका मकसद संसद में प्रस्तावित कानून के लिए दो-तिहाई बहुमत हासिल करने हेतु जरूरी संख्या बल जुटाना है।

इस साल की शुरुआत में हुए विशेष सत्र के दौरान, भाजपा जरूरी संख्या जुटाने में नाकाम रही थी; उस समय लोकसभा में 298 सांसदों ने कानून के पक्ष में और 230 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट दिया था।

भाजपा का आधिकारिक रुख यह है कि वह बिल पास कराने के लिए सभी दलों के साथ बातचीत करने को तैयार है। वहीं, एनसीपी के गुटों के विलय की संभावना पर भाजपा का कहना है कि, “आखिरकार, इस पर अंतिम फैसला एनसीपी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार और एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार को ही लेना है।” एक बीजेपी नेता ने यह संकेत दिया कि उनकी पार्टी इस विलय को बढ़ावा देगी।

शरद पवार से बीजेपी की ‘नजदीकियां’

गठबंधनों और विलय की संभावनाओं से इतर, भाजपा के रणनीतिकार मोदी और पवार के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों की ओर भी इशारा करते हैं।

प्रधानमंत्री का 3 नवंबर को बारामती का प्रस्तावित दौरा टाल दिया गया था। एनसीपी (एसपी) के युगेंद्र पवार ने संकेत दिया है कि 16 नवंबर की तारीख पर विचार किया जा रहा है, हालांकि इसके लिए पीएमओ (PMO) की पुष्टि का इंतजार है।

राजनीतिक रूप से विरोधी खेमों में होने के बावजूद, मोदी और पवार के बीच संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। भले ही उनकी पार्टियों के बीच कड़े चुनावी मुकाबले हुए हों, लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत रिश्ते कायम रहे हैं।

इसलिए, अस्पताल में भर्ती पवार का हाल-चाल जानने और उन्हें आराम करने की सलाह देने के लिए मोदी का फोन करना, भाजपा की नजर में कोई असामान्य बात नहीं थी।

सुप्रिया सुले भी एक फैक्टर

हालाँकि, कुछ भाजपा नेताओं को जिस बात ने हैरान किया, वह पवार के करीबी पारिवारिक मित्र विट्ठल मनियार का एक बयान था। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने शरद पवार को आराम करने की सलाह दी थी और कहा था कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले देश का कामकाज संभाल लेंगी।

भाजपा के एक सूत्र ने कहा, “लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले, NCP (SP) की राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। यह बात स्वाभाविक भी है और सच भी। वह अपनी पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं।”

सुप्रिया सुले 2006 से चुनावी राजनीति में सक्रिय हैं, जब उन्होंने राज्यसभा का चुनाव लड़ा था। 2009 में लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने उच्च सदन (राज्यसभा) से इस्तीफा दे दिया था। उस साल लोकसभा चुनाव में बारामती से उम्मीदवार बनाए जाने से पहले, उन्होंने जमीनी स्तर पर संगठनात्मक काम किया था। तब से, उन्होंने NCP (SP) के कामकाज में शामिल रहते हुए एक सांसद के तौर पर अपनी राजनीतिक पहचान बनाई है।

NCP के भीतर काम करने के तरीके और सुनेत्रा के बेटे पार्थ पवार की भूमिका को लेकर चल रहे आंतरिक मतभेदों का जिक्र करते हुए, भाजपा सूत्रों ने कहा कि पार्टी का कामकाज सुचारू रूप से चले, इसके लिए कोई तरीका निकालना पार्टी नेतृत्व का काम है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भाजपा इसमें केवल “सलाह देने की भूमिका” ही निभा सकती है।

MLC चुनाव में भाजपा को झटका

पुणे और छत्रपती संभाजीनगर में MLC की दोनों सीटों पर NCP (SP) की जीत भाजपा के लिए एक झटका है। भाजपा ने माना है कि नागपुर ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र समेत विधान परिषद चुनावों में शरद पवार ने खेल बिगाड़ने का काम किया।

पवार के ‘राजनीतिक रूप से अप्रत्याशित’ (unpredictable) स्वभाव को देखते हुए, हाल के घटनाक्रमों के बीच भाजपा ने वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई है।

NCP के वरिष्ठ नेताओं ने मुंबई के अस्पताल में पवार से मुलाकात की। इसके बाद शिवसेना प्रमुख और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी पवार से मुलाकात की, हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल उनका हाल-चाल जानने के लिए था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी शरद पवार से बात करके उनका हाल-चाल पूछा। इन घटनाक्रमों के बीच, विलय के सवाल पर NCP के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे के बदलते रुख ने भाजपा में अंदखाने चर्चा छेड़ दी है। इससे पहले, तटकरे ने विलय की अटकलों को बेबुनियाद बताया था। लेकिन बाद में उनके बयानों से इस संभावना को बल मिला है, जिसने कई लोगों को चौंका दिया है।

BJP के अंदरूनी सूत्रों का मानना ​​है कि यह बदलाव NCP के वरिष्ठ नेताओं के बीच बढ़ती बेचैनी को दर्शाता है, जो अपनी संगठनात्मक स्थिति को फिर से मजबूत करना चाहते हैं। उनका यह भी मानना ​​है कि 2029 के चुनावों से पहले, पार्टी के भीतर चुने गए प्रतिनिधि एक भरोसेमंद नेतृत्व की तलाश करेंगे।

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नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के मर्जर को लेकर एक बयान सामने आ रहा है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे ने शुक्रवार को दावा करते हुए कहा कि अगर अजीत पवार जिंदा होते तो अब तक ऐसा हो गया होता। हालांकि एनसीपी के दोनों गुटों को मिलाने के लिए अभी कोई बातचीत नहीं चल रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें