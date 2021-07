महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में 49 तलवारों की खरीद ने पुलिस के होश उड़ा दिए। कड़ी खोजबीन के बाद पुलिस ने 49 तलवार खरीदने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया। जब पुलिस ने आरोपी से तलवार खरीदने की वजह पूछी तो उसने कहा कि इन तलवारों को किराए पर देने के लिए इसे मंगवाया गया है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच अलग-अलग एंगल से करने में जुटी हुई है।

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार औरंगाबाद पुलिस को एक व्यक्ति के द्वारा 49 तलवार खरीदने की सूचना मिली। ये तलवार एक कुरियर से मंगाए गए थे। पुलिस ने प्राप्त जानकारी के आधार पर तलवार खरीदने वाले शख्स की खोजबीन शुरू कर दी। पुलिस ने शनिवार रात को ही आरोपी को पकड़ लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह किराए पर तलवार देता है इसलिए उसने इसे मंगवाया है। हालांकि पुलिस ने सभी हथियारों को कब्जे में ले लिया है और मामले की ठीक ढंग से जांच करने में जुटी है।

Maharashtra: A man was arrested in Aurangabad for ordering 49 swords

It was found that a man had ordered swords via courier. Accused was traced & arrested last night. He claimed to be using these swords for renting purposes. Probe on: Deepak Girhe, DCP (zone-2) pic.twitter.com/dB6UEL9Pi9

— ANI (@ANI) July 4, 2021