मुंबई के करीब 100 साल पुराने लालबाग मसाला बाजार में लोग लंबे समय से अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ी-थोड़ी मात्रा में मसाले खरीदते आए हैं। यहां दुकानदारों के परिवार कई पीढ़ियों से ग्राहकों को मसाले बेच रहे हैं।

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने खुले में बिना पैकेट के बिकने वाले मसालों के पाउडर की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस फैसले को लेकर व्यापारियों की अलग-अलग राय है। कुछ व्यापारी मानते हैं कि इससे मसालों में मिलावट रोकने में मदद मिलेगी, जबकि कुछ को डर है कि इससे लागत बढ़ेगी और उनके पारंपरिक कारोबार पर असर पड़ेगा।

न्यू लालबाग मार्केट्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत गायकवाड़ ने कहा कि व्यापारी सरकार के इस कदम के उद्देश्य का समर्थन करते हैं, लेकिन इसे लागू करने के तरीके को लेकर उन्हें स्पष्ट जानकारी चाहिए।

उन्होंने कहा कि अगर सरकार मिलावट खत्म करना चाहती है तो यह एक अच्छा कदम है, लेकिन कुछ व्यावहारिक समस्याएं भी हैं। उदाहरण के लिए, कुछ ग्राहकों को सिर्फ 10 ग्राम मसाले की जरूरत होती है, जबकि पैकेट में मिलने वाले मसाले आमतौर पर 50 ग्राम या उससे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो सकते हैं।

गायकवाड़ के मुताबिक, मसालों को पैक करने के लिए सफाई, प्रोसेसिंग और पैकेट सील करने पर अतिरिक्त खर्च होगा। हालांकि, इससे मसालों की गुणवत्ता और बिक्री में पारदर्शिता बढ़ सकती है। इससे बड़ी और स्थापित कंपनियों को भी इस बाजार में आने का मौका मिल सकता है। उन्होंने बताया कि लालबाग में एसोसिएशन के साथ करीब 150 मसाला व्यापारी पंजीकृत हैं। इसके अलावा, लगभग 100 ऐसे व्यापारी भी हैं, जो पंजीकृत नहीं हैं। एसोसिएशन ने इस आदेश को लागू करने में आने वाली समस्याओं पर स्थानीय खाद्य निरीक्षक के साथ बातचीत शुरू कर दी है।

हालांकि, कुछ व्यापारियों को डर है कि इन नए नियमों से मसालों की कीमतें बढ़ सकती हैं और पारंपरिक दुकानों की लोकप्रियता कम हो सकती है।

एच बी राठौड़ मसाला के नरेश राठौड़ ने कहा कि हर मसाले को अलग-अलग पैकेट में भरना और उस पर जरूरी जानकारी लिखना खर्चीला होगा। इससे ग्राहकों को मसाले महंगे मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि ताजे पिसे हुए मसालों को अगर हवा बंद डिब्बों में रखा जाए, तो वे करीब एक साल तक खराब नहीं होते।

राठौड़ ने यह भी सवाल उठाया कि क्या पैकेट में बंद मसाले हमेशा ज्यादा सुरक्षित होते हैं। उनका कहना था कि अधिकारियों को बड़ी कंपनियों के मसालों में मिलावट और दूषित पदार्थों की शिकायतों की भी जांच करनी चाहिए।

गुलाब ट्रेडर्स के 80 वर्षीय मालिक यूसुफ कपासी ने कहा कि उनकी दुकान में हर चीज को पैक करना लगभग नामुमकिन है। उनके मुताबिक, अधिकारियों को उन दुकानदारों पर ध्यान देना चाहिए जो मसालों में हानिकारक रसायन और रंग मिलाकर मिलावट करते हैं।

कपासी ने बताया कि महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों से लोग उनकी दुकान पर मसाले खरीदने आते हैं। पुणे से आए एक ग्राहक ने बताया कि उनके परिवार का इस दुकान से कई पीढ़ियों पुराना रिश्ता है। ग्राहक ने कहा कि यह गुणवत्ता और भरोसे की बात है। मेरी मां भी इसी दुकान से मसाले खरीदती थीं। अब जब भी मैं मुंबई आता हूं, तो मेरी पत्नी भी यहीं से मसाले खरीदने के लिए कहती है।

करीब 100 साल पुरानी दुकान विवेक स्टोर्स के चंद्रकांत जाधव ने कहा कि उनकी दुकान में खुले मसालों को साफ-सफाई का ध्यान रखते हुए पीसा जाता है और हवा बंद डिब्बों में रखा जाता है। उन्होंने कहा कि अगर हम हर चीज को पैकेट में बेचने लगेंगे, तो ग्राहकों को पैकेट वाले मसाले ही खरीदने पड़ेंगे। पैकेट में बंद मसालों को देखकर ग्राहक पहले की तरह उनकी गुणवत्ता खुद नहीं परख पाएंगे।

छोटे मसाला निर्माताओं को भी बढ़ते खर्च की चिंता है। 1962 से कारोबार कर रही शिंदराज मसाला के सचिन शिंदे ने कहा कि पैकेजिंग के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत होगी और लेबल लगाने पर भी पैसा खर्च करना पड़ेगा।

छोटे दुकानदारों के लिए यह आर्थिक बोझ उठाना और भी मुश्किल हो सकता है। दादर में मसालों का पाउडर बेचने वाले एक ठेलेवाले ने कहा कि हम रोज कमाकर खाने वाले लोग हैं। यही हमारी कमाई का एकमात्र जरिया है। अगर हम यह काम नहीं कर पाए, तो हमें नहीं पता कि इस शहर में अपना गुजारा कैसे करेंगे।

एफडीए ने 15 अक्टूबर को जारी आदेश में मसालों के पाउडर और मिश्रित मसालों को खुले में बेचने पर रोक लगा दी है। आदेश के अनुसार, मसालों को उत्पादन की जगह पर ही पैकेट में भरकर अच्छी तरह सील करना होगा। इसके बाद ही उन्हें बाजार में बेचने या दूसरे स्थानों पर भेजने की अनुमति होगी।

राज्य एफडीए के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा कि साफ-सफाई बेहतर बनाने के लिए मसालों को सार्वजनिक सड़कों, नालियों या पशुओं के बाड़ों के पास नहीं सुखाया जाना चाहिए। मसालों को रखने की जगह साफ होनी चाहिए और उन्हें गंदगी व दूषित पदार्थों से बचाकर रखना चाहिए।

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