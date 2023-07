Live

Maharashtra LIVE: एनसीपी में पावर की जंग, शरद पवार और अजित पवार का शक्ति प्रदर्शन आज, दोनों ने बुलाई अहम बैठक

शरद पवार गुट दक्षिण मुंबई स्थित यशवंत राव चव्हाण केंद्र में दोपहर एक बजे बैठक करेगा, जबकि अजित पवार ने मुंबई के उपनगर बांद्रा स्थित मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट के परिसर में सुबह 11 बजे बैठक बुलाई है।

NCP प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार (Photo Credit: The Indian Express)

महाराष्ट्र में मचे सियासी बवाल के बीच बुधवार (5 जुलाई, 2023) को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के शरद पवार गुट और अजित पवार गुट की बैठक होनी है। दोनों नेताओं ने अपने-अपने विधायकों को व्हिप जारी कर बैठक में शामिल होने को कहा है। शरद पवार गुट ने पार्टी की बैठक दक्षिण मुंबई स्थित यशवंत राव चव्हाण केंद्र में दोपहर एक बजे बुलाई है जबकि अजित पवार ने मुंबई के उपनगर बांद्रा स्थित मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट के परिसर में सुबह 11 बजे बैठक बुलाई है। आज दिनभर के बड़े अपडेट- 08:13 (IST) 5 Jul 2023 दिल्ली-एनसीआर में उमस भरी गर्मी से दिन की शुरुआत दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से ही बहुत गर्मी है। उमस भरी गर्मी से लोगों के पसीने छूट रहे हैं। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले 6 से 7 दिनों तक रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी। मंगलवार को भी दिन में तेज धूप थी, लेकिन बीच-बीच में बारिश का दौर चलता रहा और शाम में बादल छा जाने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई। 08:07 (IST) 5 Jul 2023 अजित पवार ने किया एनसीपी के अपने गुट का उद्घाटन अजित पवार ने एनसीपी के कल दक्षिण मुंबई में बने नए अपने गुट के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हम उनका समर्थन करने के लिए सरकार में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा में एनसीपी के 53 विधायक हैं और अजित पवार गुट को दलबदल कानून के तहत अयोग्य ठहराए जाने से बचने के लिए कम से कम 36 विधायकों का समर्थन चाहिए। अजित पवार गुट ने 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। वहीं, शरद पवार गुट का दावा है कि अजित पवार के साथ सिर्फ 9 विधायक हैं, जिन्होंने उनके साथ मंत्री पद की शपथ ली थी। विधायक सरोज अहिरे, प्रजाक्त तानपुरे और सुनील भुसारा के बारे में कहा जा रहा था कि वे अजित पवार के साथ हैं लेकिन उन्होंने शरद पवार से मिलकर उनके प्रति निष्ठा व्यक्त की।