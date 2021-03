मुंबई के भांडुप में एक अस्पताल में आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई। हड़कंप के बीच कोरोना संक्रमित समेत 76 मरीज अन्य जगह शिफ्ट कर दिए गए हैं। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल के सहयोग से पुलिस बचाव कार्य में जुटी है। अभी आग लगने की वजह का पता नहीं लगाया जा सका है। दमकल की 23 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हैं।

डीसीपी प्रशांत कदम का कहना है कि अस्पताल में लगी आग लेवल- 3 या लेवल- 4 की है। आग रात में तकरीबन 12.30 बजे लगी। पहली बार लपटें पहले तले पर स्थित एक माल में देखी गईं। उसके बाद इसने तेजी से विकराल रूप अख्तियार कर लिया। उनका कहना है कि कोविड केयर अस्पताल में दाखिल 76 मरीजों को अन्य जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है।

मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का कहना है कि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग सका है। उन्होंने इस बात पर हैरत जताई कि मॉल में अस्पताल चल रहा था। पेडनेकर का कहना है कि इस तरह का वाकया उन्होंने पहली बार देखा है। अस्पताल माल में कैसे बनाया गया, इसकी जांच कराकर सख्त एक्शन संबंधित लोगों के खिलाफ लिया जाएगा। मेयर के मुताबिक फिलहाल सारा ध्यान आग बुझाने पर लगाया जा रहा है।

Maharashtra: Fire breaks out at a hospital in Mumbai's Bhandup; rescue operation on

"Cause of fire is yet to be ascertained. I've seen a hospital at mall for the first time. Action to be taken. 70 patients including COVID infected shifted to another hospital," says Mumbai Mayor pic.twitter.com/sq1K29PVhe

