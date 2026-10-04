भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव 2026 के लिए तीन उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। ये उम्मीदवार स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन नामों को मंजूरी दी है। भाजपा के केंद्रीय कार्यालय, नई दिल्ली की ओर से 4 अक्टूबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई।

भाजपा ने इन तीन सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं- पुणे संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, नागपुर संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और

पुणे संभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। इन सीटों पर होने वाले चुनाव में स्नातक और शिक्षक मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं।

इन तीनों नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी और पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के माध्यम से इनकी घोषणा की गई। प्रेस विज्ञप्ति 4 अक्टूबर को जारी की गई थी और इस पर राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय के प्रभारी तरुण चुघ के हस्ताक्षर हैं।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने महाराष्ट्र में होने वाले स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के विधान परिषद् चुनाव 2026 हेतु निम्नलिखित नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है।”

नामांकन दाखिल करने की तारीख 6 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 7 अक्टूबर को होगी। 9 अक्टूबर तक नाम वापस लेने की अनुमति है। इसके बाद 23 अक्टूबर को मतदान से पहले अंतिम उम्मीदवारों की सूची तैयार हो जाएगी।

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में कुल पांच स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों पर मतदान होगा। भाजपा की नवीनतम घोषणा में इनमें से तीन सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम विशेष रूप से बताए गए हैं। पुणे डिवीजन के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से स्मिता जाधव, नागपुर डिवीजन के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सुधाकर कोहले और पुणे डिवीजन के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कौस्तुभ गावड़े चुनाव लड़ रहे हैं।

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव 2026: तिथियां, कार्यक्रम और निर्वाचन क्षेत्र

चुनाव आयोग ने स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से महाराष्ट्र विधान परिषद की पांच सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव निर्धारित किए हैं। मतदान 23 अक्टूबर को होगा और मतगणना 27 अक्टूबर को होगी। चुनाव प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी होने की उम्मीद है। जिन पांच निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, वे हैं औरंगाबाद डिवीजन स्नातक, पुणे डिवीजन स्नातक, नागपुर डिवीजन स्नातक, अमरावती डिवीजन शिक्षक और पुणे डिवीजन शिक्षक। ये सीटें 6 दिसंबर, 2026 को वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण रिक्त हो रही हैं।

घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, औपचारिक अधिसूचना 29 सितंबर को जारी की गई थी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है, जिसके बाद 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 9 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। मतदान 23 अक्टूबर को होगा, जिसके बाद 27 अक्टूबर को मतगणना होगी।

राज्यसभा चुनाव: उत्तराखंड से दिनेश आर्या और पश्चिम बंगाल से कोयल मल्लिक, BJP ने घोषित किए दो उम्मीदवार

राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने दो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसमें उत्तराखंड से बीजेपी ने दिनेश आर्य और दूसरा नाम पश्चिम बंगाल से कोयल मल्लिक का है। कोयल ने कुछ महीनों पहले ही राज्यसभा से इस्तीफा दिया है। पढ़ें पूरी खबर।