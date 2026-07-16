महाराष्ट्र की नेशनल कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में इन दिनों सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। बुधवार को डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे के बीच एक बैठक हुई। मीटिंग दोनों नेताओं के बीच असंतोष पर खत्म हुई। मीटिंग में सुनेत्रा पवार ने सुनील से पूछा कि आप और वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल की मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के साथ बैठक की बात उन्हें पहले क्यों नहीं बताई?

मंगलवार की रात विपक्ष एनसीपी (एसपी) के नेता जयंत पाटिल ने देवेंद्र फड़नवीस से उनके मुंबई स्थित आधिकारिक आवास ‘वर्षा’ पर मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसी दौर में हुई जब अटकलें लगाईं जा रही कि संसद में परिसीमन विधेयक के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को सपोर्ट कर सकती है। यहां तक कि प्रदेश सरकार में शामिल होने के लिए पाला भी बदल सकती है।

वर्षा में देर रात आयोजित इस बैठक में एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल दोनों मौजूद थे। इससे दोनों एनसीपी गुटों के बीच सुलह की संभावना को बल मिला, जो 2023 में अजित पवार के एनडीए में शामिल होने के बाद बंट गए थे।

सुनेत्रा ने जताई नाराजगी

सूत्रों ने कहा कि बुधवार सुबह बैठक में सुनेत्रा पवार ने देवेंद्र फड़नवीस के आवास पर बैठक के बारे में जानकारी न दिए जाने पर नाराजगी जताई। सुनील तटकरे ने एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा को बताया कि यह पता चलने के बाद कि एनसीपी (एसपी) परिसीमन विधेयक का समर्थन कर सकती है, उन्होंने और प्रफुल्ल पटेल ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री से मुलाकात की।

एक सूत्र के अनुसार सुनील तटकरे ने सुनेत्रा को बताया कि वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के बीच कोई गलतफहमी न हो। एक सूत्र ने कहा, ‘उसने पूछा कि दोनों में से किसी ने भी उसे इस बारे में पहले से बताया जरूरी क्यों नहीं समझा।’

हालांकि, तटकरे ने मतभेद की खबरों से इनकार किया है। उन्होंने कहा, “अजित दादा (दिवंगत अजित पवार) के साथ मेरा बहुत अच्छा समीकरण था और सुनेत्रा बहिनी (भाभी) के साथ भी मेरा समीकरण वैसा ही है। गलतफहमी या किसी भी बात पर उनके मुझसे नाराज होने का कोई सवाल ही नहीं है।”

बंटती दिख रही एनसीपी

NCP तेजी से टूटती दिख रही है, एक गुट पवार परिवार सुनेत्रा और उनके बेटों के साथ दिख रहा है क्योंकि वे ही सत्ता में हैं और दूसरा गुट डिप्टी सीएम के बड़े बेटे पार्थ पवार के आगे आने के बाद खुद को दरकिनार महसूस कर रहा है। सुनेत्रा पवार के करीबी सूत्रों ने संकेत दिया है कि पार्थ सुनील तटकरे की जगह उत्तर महाराष्ट्र के किसी विधायक को लाना चाहते हैं, जबकि सुनील तटकरे ने खुले तौर पर कहा है कि वह राज्य में पार्टी का नेतृत्व करना जारी रखेंगे।

पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि वह एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सुनेत्रा की नियुक्ति को चुनौती देने वाले अपने राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह के कानूनी नोटिस का जवाब नहीं देगी। पवार परिवार के एक करीबी सूत्र ने कहा, “इसका जवाब देना भी अनावश्यक है। अगर इस नोटिस को भेजने के पीछे कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा है, तो हम इसका जवाब न देने का फैसला करने के बाद इसे खुले में रखें।”

एनसीपी में अंदरूनी कलह और गलतफहमी संगठन को अस्त-व्यस्त कर दिया है, कई प्रमुख नियुक्तियां रुकी हुई हैं। पार्टी के पास अभी युवा और महिला विंग के लिए अध्यक्ष पद खाली हैं। रुपाली चाकणकर के इस्तीफे के बाद यह राज्य महिला आयोग के लिए एक नया अध्यक्ष नियुक्त करने में विफल रही है। जिस पर फाइनेंस पोर्टफोलियो का आश्वासन दिया गया था वह भी इस समय पहुंच से बाहर प्रतीत होता है, उस मोर्चे पर कोई विकास नहीं हुआ है। अजित पवार के पास यह विभाग था, लेकिन उनकी मौत के बाद विभाग क जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने संभाली।

विधायकों के बीच सुगबुगाहट से यह भी संकेत मिलता है कि दोनों एनसीपी के विलय से पार्टी और मजबूत हो सकती है, लेकिन किसी ने भी आधिकारिक तौर पर इस मामले को नेतृत्व के सामने नहीं उठाया है। सूत्रों ने बताया कि जब तक पवार परिवार नेतृत्व के मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन जाती, तब तक चीजें आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। पवार परिवार की अगली पीढ़ी के कई सदस्य पार्थ, जय (सुनेत्रा के छोटे बेटे), रोहित (अजित के चचेरे भाई राजेंद्र के बेटे) और युगेंद्र (अजित पवार के भतीजे) ने राजनीति में एंट्री ली है, जबकि सुनेत्रा डिप्टी सीएम हैं और सुप्रिया सुले बारामती से सांसद है और पिता शरद पवार की पार्टी में एक प्रमुख व्यक्ति हैं।

अजीत पवार की मौत के बाद पार्टी में उथल-पुथल

इस साल की शुरुआत में एक प्लेन दुर्घटना में अजीत पवार की मौत के बाद से एनसीपी में उथल-पुथल मची हुई है। सुनेत्रा ने अपने बेटों के साथ मिलकर संगठन पर पकड़ बनाने की कोशिश की है। हालांकि इससे उनके और वरिष्ठ नेतृत्व के बीच मनमुटाव पैदा हो गया है।

10 मार्च 2026 को उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 28 जनवरी के बाद से पार्टी की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी पत्राचार को अमान्य मानने के लिए कहा। संयोग से पार्टी का संशोधित संविधान उस अवधि के दौरान 16 फरवरी को चुनाव आयोग को भेजा गया था। एनसीपी के संशोधित संविधान में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद की शुरुआत की गई थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर या उनकी अनुपस्थिति में पार्टी चलाने के अधिकारों को बढ़ा दिया गया था। फिलहाल यह पद प्रफुल्ल पटेल के पास है।

दूसरा विवाद तब पैद हुआ जब सुनेत्रा ने चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल का नाम हटा दिया। जबकि उन्होंने दावा किया कि यह एक लिपिकीय गलती थी, उनके आलोचकों ने इसे दो दिग्गजों को दरकिनार करने के प्रयास के रूप में देखा। इसके बाद सुनील तटकरे की शरद पवार से मुलाकात ने अफवाहों को और हवा दे दी थी। हालांकि उन्होंने कहा कि वे उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए गए थे।

इस सप्ताह की शुरुआत में 13 जुलाई को जब सच्चिदानंद सिंह ने कानूनी नोटिस जारी कर कहा कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सुनेत्रा की नियुक्ति को अवैध, अस्तित्वहीन और शून्य घोषित किया जाए तो प्रफुल्ल पटेल ने संगठन के भीतर तनाव को बनाए रखते हुए पार्टी को प्रबंधित करने के तरीके में सुधारात्मक उपाय करने की आह्वान किया।

यह भी पढ़ें: परिसीमन बिल के समर्थन के लिए तैयार शरद पवार की पार्टी लेकिन रख दी एक शर्त, बीजेपी संग गठबंधन के सवाल पर भी बोलीं सुप्रिया सुले

महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार की पार्टी एनसीपी (एसपी) के भविष्य को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है। मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट आई हैं कि शरद पवार की पार्टी के कई विधायक बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें