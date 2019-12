महाराष्ट्र के बीड जिले में एक शख्स ने सीएम उद्धव ठाकरे पर विवादित पोस्ट किया था। इसकी जानकारी जब एक शिवसेना की महिला कार्यकर्ता को हुई तो उसने उस शख्स के ऊपर स्याही उड़ेल दी। बता दें कि इससे पहले वडाला के एक शख्स ने सीएम के खिलाफ सोशल मीडिया अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने शख्स की पहले पिटाई की फिर उसका सिर मुंड़वा दिया था।

वीडियो वायरल हुआ: दरअसल शिवसेना की महिला कार्यकर्ता ने जिस शख्स पर स्याही डाली है वह एक सरकारी कर्मचारी है। यह मामला बीड का है। कहा जा रहा है कि इस शख्स ने फेसबुक पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आलोचना की थी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक महिला ने बोतल से उस आदमी के ऊपर स्याही डाल रही है।

#WATCH Maharashtra: Ink poured on a man reportedly by a woman Shiv Sena worker, in Beed allegedly over his social media post criticising Chief Minister Uddhav Thackeray. (30.12.19) pic.twitter.com/xH6QzTiDzx

— ANI (@ANI) December 30, 2019