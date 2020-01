Maharashtra: बोईसर के केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग के चलते 8 लोगों की मौत

महाराष्ट्र में पालघर जिले के बोईसर में शनिवार शाम एक रसायन फैक्टरी में हुए भीषण विस्फोट में आठ लोग मारे गए हैं। पुलिस ने इस घटना की जानकारी दी। पुलिस प्रवक्ता हेमंत काटकर ने बताया कि फैक्टरी कोलवाडे गांव में स्थित है और यह विस्फोट शाम करीब सात बज कर 20 मिनट पर हुआ।

विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसे 15 किमी दूर तक सुना गया। विस्फोट के कारण आसपास के कुछ इलाकों में खिड़कियों के शीशे टूट गये।अधिकारी ने बताया कि यह विस्फोट अंक फार्मा के निर्माणाधीन संयंत्र में हुआ।

