महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में एक बार फिर से सूखे ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है। यवतमाल ज़िले के सभी 16 तालुका में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा है। इन सभी को ट्रिगर 1 सूखे की कैटेगरी में हैं और 12 खास छूट के ऑर्डर जारी किए गए हैं। कलंब उनमें से एक है। लंबे समय तक सूखा और कम बारिश ने किसानों को बहुत ज़्यादा सूखे का सामना करना पड़ रहा है। जिन खेतों में आम मौसम में 25-50 क्विंटल कपास हो सकता था, वहां अंदाज़न पांच से आठ क्विंटल कपास हो रहा है, जबकि कुछ किसानों को आम फसल का मुश्किल से 10-25 परसेंट ही मिलने की उम्मीद है।

पिछले साल दशहरा आने तक नरसापुर में किसानों के घरों में कपास पहुंच चुकी थी। इस साल त्योहार बस कुछ ही दिन दूर है लेकिन 63 साल के अशोक दसरेजी लाडगे अभी भी अपने खेतों में फूलगोभी के फूलने का इंतजार कर रहे हैं। अशोक ने कहा कि दशहरा 20 तारीख को है और अभी तक कुछ नहीं हुआ।

बेचने पड़े मवेशी

अशोक लाडगे ने हर एकड़ पर लगभग 21,000 रुपये खर्च किए और आम तौर पर पांच से छह क्विंटल कपास की उम्मीद करते थे। उन्होंने कहा, “लेकिन इस साल कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है।” परिवार को पहले ही अपने जानवर बेचने पड़ गए हैं। चार गाय और दो भैंसें करीब 60,000 रुपये में बेच दी गईं क्योंकि जानवरों को अब और नहीं रखा जा सकता था। अशोक लाडगे ने कहा कि पिछले सालों में ली गई इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट नहीं हुआ है। उनका 2.10 लाख रुपये का फसल लोन अभी भी बाकी है, जबकि उनके बेटे पर करीब 1.10 लाख रुपये का लोन बाकी है।

परिवार ने खेती जारी रखने के लिए घर के बर्तन गिरवी रख दिए। उन्होंने कहा, “दिवाली और दशहरा आएगा, लेकिन हमें जो भी हालात होंगे, उसके हिसाब से काम करना होगा।”

धनोडी में 49 साल के चितामन विट्ठल भोयर अपनी 3.16 हेक्टेयर जमीन पर ऐसे ही संकट का सामना कर रहे हैं। एक हेक्टेयर में सोयाबीन, दो हेक्टेयर में कपास और 16 गुंठा में अरहर बोया है। पानी की कमी के कारण सोयाबीन की फसल नहीं बढ़ी। भोयर ने कहा, “अच्छे साल में मुझे करीब 25 क्विंटल सोयाबीन मिलता। इस साल मुझे शायद सिर्फ पांच ही मिलेंगे। कॉटन के लिए मुझे लगभग 35 क्विंटल मिलते। इस साल, सिर्फ़ सात से आठ मिले।” उनकी खेती का खर्च लगभग 2.75 लाख रुपये तक पहुंच गया है, जबकि कुल फसल की इनकम शायद सिर्फ़ 90,000 रुपये के आसपास हो सकती है।

एक पौधा तोड़कर और बिखरी हुई फलियाँ दिखाते हुए चितामन विट्ठल भोयर कहा, “इसे देखो। इससे क्या निकलेगा?” उनकी बड़ी बेटी यवतमाल में BSc नर्सिंग कर रही है। उसकी दो साल की फ़ीस 1.25 लाख रुपये है, जिसमें से उन्होंने लगभग 25,000 रुपये दिए हैं। अब वह उसे निकालने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कहीं न कहीं काम करना होगा।

चितामन विट्ठल भोयर को अपने बैल भी बेचने पड़े हैं। उन्होंने उन्हें लगभग 70,000 रुपये में खरीदा था, लेकिन चारा न मिलने पर उन्हें लगभग 40,000 रुपये में बेच दिया।

कम फसल की उम्मीद

इचोरा के 34 वर्षीय नितिन गंगाधर नागोसे के पास पांच एकड़ जमीन है और वह सिर्फ़ कॉटन उगाते हैं। पिछले साल उन्होंने लगभग 25 क्विंटल फसल काटी थी। इस साल उन्हें सात से आठ क्विंटल की उम्मीद है। उन्होंने कहा, “अगर अभी बारिश भी हो जाए तो भी नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी।” खेत से पूरे साल इनकम होने की उम्मीद कम है, इसलिए गंगाधर नागोसे को उम्मीद है कि उन्हें दिहाड़ी पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि पास के शहर में कंस्ट्रक्शन का काम ही एकमात्र रास्ता हो सकता है।

नागोसे अपनी पत्नी, दो बेटों और माता-पिता के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा, “बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वे दिवाली पर नए कपड़े मांगेंगे।” नागोसे के खेत के पीछे 52 साल के सुभाष मेश्राम और उनकी 48 साल की पत्नी सुमनबाई को एक और खराब कपास की फसल का सामना करना पड़ रहा है। सुभाष मेश्राम पांच एकड़ में कपास और अरहर की खेती करते हैं। उन्होंने 35 फुट का कुआं खोदा है लेकिन उसमें पानी नहीं है।

उन्हें इस साल सिर्फ चार से पांच क्विंटल कपास की उम्मीद है, जबकि आम तौर पर साल में लगभग 50 क्विंटल कपास होता है। उनकी पत्नी सुमनबाई कहती हैं, “इस बार दशहरा और दिवाली नहीं मनाई जाएगी।” उनके पास दो बैल और एक गाय है, लेकिन चारे और पानी का इंतज़ाम करना मुश्किल है। सुभाष मेश्राम पर 1.30 लाख रुपये का फसल लोन है और उन्हें नहीं पता कि वे इसे कैसे चुकाएंगे।

इचोरा के 55 साल के अरुण बालकृष्ण देवताले 3.5 एकड़ में अरहर और कपास की खेती करते हैं और उन्हें उम्मीद है कि फसल का सिर्फ़ 10 परसेंट ही मिलेगा। उन्होंने कहा, “मैं मर सकता हूं, मैं इस पेड़ से लटक सकता हूं, लेकिन इससे क्या मिलेगा?

34 साल के रामचंद्र वारहाड़े, जो चार एकड़ में सब्ज़ियां और कपास उगाते हैं, उन्हें डर है कि इस साल किसानों की आत्महत्याएँ बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा, “विदर्भ की हालत बहुत खराब है। विदर्भ से चार मुख्यमंत्री आए हैं, फिर भी वे यहां पानी की समस्या का हल नहीं कर पाए।”

इचोरा के 45 साल के संदीप ठाकरे, जिनकी कपास, सोयाबीन और अरहर सभी को नुकसान हुआ है, वह पहले ही 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। उन्होंने कहा, “अगर हमने जो लगाया है, वह भी वसूल हो जाए, तो भी काफी होगा। सरकार हमें कितना देगी? 8,000 रुपये या 15,000 रुपये?”

वारहाड़े ने आगे कहा, “फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ गई हैं। वे कहते हैं कि सब्सिडी दी गई है, लेकिन यूरिया को छोड़कर, कीमतें 200-300 रुपये प्रति बैग बढ़ गई हैं।”

अधिकारी क्या कह रहे?

इंडियन एक्सप्रेस ने कलंब के खेतों में पंचनामा होते देखा। तहसीलदार अभय देशपांडे ने कहा, “हमने पूरे इलाके में पंचनामा करना शुरू कर दिया है और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करके सरकार को रिपोर्ट सौंप देंगे।” उन्होंने कहा कि राहत पर फैसला राज्य सरकार करेगी। सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) विकास कर्डिले ने कहा कि कलंब में 15-20 पानी बचाने के काम चल रहे हैं। कर्डिले ने कहा, “आगे हमारी प्राथमिकता पानी बचाना है।” प्रशासन खेती की जमीन पर रिचार्ज पिट बनाने और खराब हो चुके बांधों और गेटों की मरम्मत की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा, “मार्च और अप्रैल यहां मुश्किल होंगे। यह इलाका काफी हद तक खरीफ की खेती पर निर्भर है, और वह भी खत्म हो गई है।”

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