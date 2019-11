Maharashtra Govt Formation Shiv Sena: महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर बीजेपी और शिवसेना में जारी घमासान के बीच राज्य में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इस बीच जहां तमाम मतभेदों को भुलाकर शिवसेना अपने विरोधी दलों (कांग्रेस और एनसीपी) के साथ मिलकर सरकार बनाने की कवायद में जुटी है, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि पार्टी को कांग्रेस-NCP के साथ नहीं जाना चाहिए। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कथित पूर्व शिवसैनिक मोबाइल टॉवर पर चढ़कर उद्धव ठाकरे से सरकार बनाने को लेकर एक अपील करता हुआ नजर आ रहा है।

क्या है मामला: बता दें कि महाराष्ट्र में इस समय सरकार बनाने को लेकर सियासी बवाल जारी है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। जिसके मुताबिक, नंदुरबार जिले के करली गांव में 2003-2013 में शिव सेना के वर्कर के रूप में कार्य करने वाले शिवसैनिक पाटिल मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया। जिसने शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे से अनुरोध किया वह NCP-कांग्रेस के साथ गठबंधन ना करें। उसने शिवसेना को बीजेपी के साथ ही गठबंधन में रहने की सलाह दी है। फ़िलहाल यह वीडियो कब का है इसके बारे में अभी नहीं पता चला है।

Shiv Sainik Patil, who worked for #Shivsena as Shakha Pramukh from 2003-2013 in Karli village of Nandurbar district climbed on the mobile tower & requested Shivsena leader @OfficeofUT not to make an alliance with NCP-CONG & stay in alliance with BJP & form the government asap. pic.twitter.com/OglOh2WA2M

— Vikas Bhadauria (ABP News) (@vikasbha) November 13, 2019