शिवसेना के नेता संजय राउत ने विधायकों को फाइव-स्टार होटल में शिफ्ट करने की खबरों को अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना के विधायक डंटे हुए हैं और डरना है तो वे लोग डरें, जो इस अफवाह को फैला रहे हैं।

Sanjay Raut,Shiv Sena on reports of Shiv Sena shifting its MLAs to a resort: There is no need for us to do this, our MLAs are firm in their resolve and committed to the party. Those who are spreading such rumours should worry about their MLAs first. #Maharashtra pic.twitter.com/PnWTzTLtqW