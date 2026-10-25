महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका फाइल की है जिसमें FSSAI नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। इसमें FSSAI पर राज्य की ताकतों को हड़पने का आरोप लगाया गया है। यह याचिका महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) कमिश्नर तुकाराम मुंडे के ज़रिए फाइल की गई थी, जिनकी बड़े ब्रांड्स द्वारा अनसेफ फूड हैंडलिंग और स्टोरेज पर कार्रवाई के लिए काफी तारीफ हुई है।

राज्य का दावा है कि FSSAI ने 2006 के कानून के तहत “सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर्स” को अपॉइंट करके और स्टेट कमिश्नर्स से उनके लाइसेंसिंग और एनफोर्समेंट राइट्स छीनकर एक गैर-कानूनी समानांतर सिस्टम बनाया है। FSSAI का मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत बनाया गया था। इसने कई कानूनों और आदेशों को एक साथ कर दिया था जो तब तक मंत्रालय और विभागों में फूड से जुड़े मामलों को हैंडल करते थे।

FSSAI के एक आदेश का किया विरोध

याचिका में मई 2023 में FSSAI के एक ऑर्डर का विरोध किया गया था, जिसमें राज्य के ऑफिसर्स को सेंट्रली लाइसेंस्ड कंपनियों का इंस्पेक्शन करने से रोक दिया गया था और सभी बिजनेस को FoSCoS या फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम की वेबसाइट के ज़रिए सेंट्रलाइज कर दिया गया था। FoSCoS, फ़ूड लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन सिस्टम (FLRS) का एक बेहतर वर्जन है, जिसे 2012 में पूरे भारत में FSSAI लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जारी करने के लिए लॉन्च किया गया था।

महाराष्ट्र ने इस साल मार्च में आए एक नोटिफिकेशन को भी चुनौती दी है, जिसमें बिना पब्लिक कंसल्टेशन के टर्नओवर लिमिट बढ़ा दी गई थी। राज्य ने उन नियमों को खत्म करने की मांग की जिन्हें उसने गैर-संवैधानिक नियम कहा, इंस्पेक्शन बैन पर रोक लगाई जाए और लाइसेंसिंग डेटाबेस को राज्य के कंट्रोल में वापस किया जाए।

चीफ जस्टिस की बेंच करेगी सुनवाई

चीफ जस्टिस महेश सी त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की बेंच इस पिटीशन पर सुनवाई करेगी। FSSAI के कुछ कामों में खाने से जुड़े स्टैंडर्ड और गाइडलाइन तय करने के लिए रेगुलेशन बनाना और इन स्टैंडर्ड को लागू करने के सही सिस्टम बताना शामिल है।

यह बिज़नेस के लिए फ़ूड सेफ़्टी मैनेजमेंट सिस्टम के सर्टिफ़िकेशन में लगी सर्टिफ़िकेशन बॉडीज के मान्यता के लिए मैकेनिज़्म और गाइडलाइन तय करता है। यह लैबोरेटरीज़ के मान्यता के लिए प्रोसीजर और गाइडलाइन बनाता है। एक बड़ी भूमिका में, FSSAI केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को उन क्षेत्रों में पॉलिसी और नियम बनाने के मामले में साइंटिफिक सलाह और टेक्निकल सपोर्ट देता है, जिनका फ़ूड सेफ़्टी और न्यूट्रिशन पर सीधा या इनडायरेक्ट असर पड़ता है।

यह भी पढ़ें- ‘साल में श्रीहरिकोटा से उतनी लॉन्चिंग नहीं होती जितनी कोशिश…’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा, “दुनिया जहां नए ऑर्डर की तलाश में है, वहां कुछ लोग भारत में डिसऑर्डर के सपने देख रहे हैं।” यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।