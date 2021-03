देश भर में कोविड-19 के टीकाकरण की प्रक्रिया जारी रहने के बावजूद कई शहरों में नए तरह के कोरोना वायरस पनपने लगे हैं। इसकी वजह से हालात में फिर खराबी दिखाई दे रही है। कोविड-19 संक्रमण के फिर से बढ़ने की खबरों के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने 15 से 21 मार्च तक नागपुर में ‘सख्त तालाबंदी’ का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के जिला संरक्षक मंत्री नितिन राउत ने बताया कि सीएम उद्धव ठाकरे का कहना है कि इस पर नियंत्रण के लिए कुछ हिस्सों में कड़े तालाबंदी के उपाय लागू करना जरूरी हो गया है। इसके चलते ऐसा निर्णय लिया गया है।

उन्होंने बताया कि कुछ अन्य शहरों में भी यह तालाबंदी लागू की जाएगी। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु से लगातार कोविड-19 के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में सामने आए कुल मामलों में इन छह राज्यों की हिस्सेदारी 85.91 प्रतिशत रही। इस बीच, निकटवर्ती पालघर जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि जिले में कोविड-19 के अभी तक कुल 46,430 मामले सामने आए हैं और संक्रमण से 1,206 लोगों की मौत हुई है।

'Strict lockdown' to be enforced in Nagpur from March 15-21 in view of spike in COVID-19 cases: District guardian minister Nitin Raut

— Press Trust of India (@PTI_News) March 11, 2021