Maharashtra Train Accident: गोंदिया में मालगाड़ी को पैसेंजर ट्रेन ने मारी टक्कर, हादसे में 50 से ज्यादा यात्री घायल

Maharashtra Train Accident News, Gondia Train Accident More Than 50 Persons Were Injured: महाराष्ट्र के गोंदिया में रेल हादसे में ट्रेन की एक बोगी पटरी से नीचे उतर गई है। हादसे में 50 से भी ज्यादा यात्री घायल हुए हैं।

Maharashtra Gondia Train Accident, महाराष्ट्र ट्रेन दुर्घटना (Photo- ANI)

