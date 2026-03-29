महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला अब मलेरिया से निपटने की रणनीति का मुख्य केंद्र बन गया है। गढ़चिरौली भारत के उन 10 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले ज़िलों में से एक है जहां मलेरिया का प्रकोप ज़्यादा है। यहां लंबे समय से आस्था-आधारित इलाज (झाड़ फूंक) करने वाले लोग ही इलाज का पहला जरिया रहे हैं। पिछले एक साल में सरकार ने 1,759 पुजारियों की पहचान की है और उन्हें बीमारी के लक्षणों को पहचानने और मलेरिया के संदिग्ध मामलों को आगे भेजने के लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है।

‘झाड़ फूंक’ करने वाले पुजारी कर रहे मदद

गढ़चिरौली के लहिरी गांव में 65 साल के पुजारी पेंगड़ा कुमा बोंगानी दशकों से ‘झाड़ फूंक’ का अभ्यास कर रहे हैं। यह एक आस्था-आधारित इलाज का तरीका है जिसमें मंत्रों, चावल के दानों और विश्वास का इस्तेमाल होता है। बीमारी या बुरी आत्माओं का पता लगाने और उन्हें भगाने के लिए चावल के दानों को बिखेरा जाता है, गिना जाता है या शरीर पर दबाया जाता है। लेकिन इस साल की शुरुआत से जब भी कोई बुखार लेकर उनके पास आता है, तो वह उन्हें एक सरकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पास भी भेज देते हैं।

पुजारी पेंगड़ा कुमा बोंगानी ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा, “पीढ़ियों से यही हमारा एकमात्र पेशा रहा है। हमारे लिए यह पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों और जिस समाज में हम रहते हैं, उसके लिए अच्छा करने के बारे में है। कई काउंसलिंग सेशन में शामिल होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि समय के साथ चीज़ें बदल गई हैं और सिस्टर्स (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सहायक नर्स) की बातें सही हैं। अगर हमारी मिलकर की गई कोशिश से जान बच सकती हैं, तो मुझे इस सहयोग से कोई दिक्कत नहीं है। इस साल से मैं सभी तरह के बुखार के मामलों को लहिरी PHC (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) में मौजूद सिस्टर्स के पास भेज रहा हूं। जब मरीज अस्पताल से लौट आता है, तो मैं दोहरे असर के लिए वह रस्म पूरी करता हूं।”

एक ऐसे इंसान के लिए जिसकी सत्ता आस्था पर टिकी है, यह बदलाव बहुत अहम है। 44 साल की सहायक नर्स दाई कमल रामदास सिदाम ने इस इलाके में एक दशक से ज़्यादा समय तक काम किया है। उन्होंने कहा, “पेंगड़ा उन गिने-चुने पुजारियों में से हैं जो बात सुनने को तैयार रहते हैं।”

पुजारियों को मिलती है प्रोत्साहन राशि

इस तरह एक सांस्कृतिक रक्षक को जन स्वास्थ्य व्यवस्था की एक अहम कड़ी में बदल दिया गया है। गढ़चिरौली जिले की मलेरिया अधिकारी डॉ. सुजिता वाडीवे कहती हैं, “अब तक हमने अपनी रजिस्ट्री में 1,759 पुजारियों की पहचान करके उन्हें सूचीबद्ध किया है। हमने अब तक उनमें से 1,200 लोगों की काउंसलिंग की है, जिन्होंने 1 अप्रैल, 2025 से चल रही हमारी वर्कशॉप्स में हिस्सा लिया। जिले में पुजारियों की कुल संख्या 2,000 से ज़्यादा है। इन पारंपरिक उपचारकों को बुखार के किसी भी मामले को आशा (ASHA) और एएनएम (ANM) कार्यकर्ताओं के पास भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जनवरी 2026 से उन्होंने 27 मरीज़ों को रेफर किया है, जिनमें से चार मलेरिया पॉज़िटिव पाए गए। जब कोई पुजारी किसी मरीज को रेफर करता है, तो उसे 15 रुपये मिलते हैं और अगर वह मरीज मलेरिया पॉज़िटिव निकलता है, तो उसे 500 रुपये का प्रोत्साहन (इंसेंटिव) दिया जाता है।”

यह कदम एक गहरी चुनौती को दर्शाता है। महाराष्ट्र की कुल आबादी का महज़ 1% होने के बावजूद गढ़चिरौली पर मलेरिया का बोझ बाकी हिस्सों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। यह स्थिति भारत के कई आदिवासी और जंगली इलाकों में भी देखने को मिलती है, जहां इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाने में होने वाली देरी (जिसकी जड़ें अक्सर पारंपरिक मान्यताओं में होती हैं) जानलेवा साबित हो सकती है।

महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया अभियान

साल 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने इस जिले में मलेरिया को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक अभियान शुरू किया। इस अभियान में एक विशेष कार्यबल (टास्क फोर्स) का गठन, निगरानी का दायरा बढ़ाना और पारंपरिक उपचारकों को शामिल करके बीमारी की शुरुआती पहचान को बेहतर बनाने जैसी सामुदायिक रणनीतियां शामिल थीं। यह पहल केंद्र सरकार की 2022 की उस रिपोर्ट के बाद शुरू की गई थी, जिसमें गढ़चिरौली को भारत के उन 10 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले मलेरिया-ग्रस्त जिलों में से एक के रूप में पहचाना गया था, जहां एनुअल पैरासाइट इंसीडेंस’ (API) 1 से ज़्यादा थी।

आबादी का एक बड़ा हिस्सा बिना मच्छरदानी के खुले में सोता

गढ़चिरौली की भौगोलिक स्थिति इस जोखिम को और बढ़ा देती है। गढ़चिरौली का 70% से ज़्यादा हिस्सा घने जंगलों से ढका है और यहां सालाना औसत बारिश 1,700 mm होती है। इसके अलावा आबादी का एक बड़ा हिस्सा बिना मच्छरदानी के खुले में सोता है, जिसकी वजह से बीमारी फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है। गढ़चिरौली के ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रताप शिंदे ने बताया, “मलेरिया के मामले आमतौर पर दो मौसमों में बढ़ते हैं जुलाई से अगस्त और दिसंबर से जनवरी के बीच।”

गढ़चिरौली में कम हुए मलेरिया के मामले

गढ़चिरौली में 2013 में मलेरिया के 6,436 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2015 में बढ़कर 34,206 हो गए। हालांकि इसके बाद मामलों में कमी आई, लेकिन 2021 में 12,326 मामले सामने आए। गढ़चिरौली में 2025 में 7,293 मामले और 14 मौतें दर्ज की गईं। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि यह पहल एक लंबे समय से चली आ रही कमी को दूर करने के मकसद से शुरू की गई है। बुखार शुरू होने और उसकी मेडिकल जांच (डायग्नोसिस) के बीच लगने वाले समय से जान जाती है। कई गावों में लोग सबसे पहले पुजारियों से सलाह लेते हैं। वे अक्सर बीमारी को बुरी आत्माओं या काले जादू का असर मानते हैं।

संक्रमण की पहचान जल्द से जल्द करने के लिए उन गांवों में खास अभियान चलाए जाते हैं जहां API का दर अधिक है और जहां मलेरिया से होने वाली मौतें दर्ज की गई हैं। इस पूरी व्यवस्था में पुजारियों को शामिल करना अब इस कोशिश का एक अहम हिस्सा बन गया है। आने वाले महीनों में उम्मीद है कि पुजारियों को मलेरिया की जांच के लिए इस्तेमाल होने वाली ‘रैपिड डायग्नोस्टिक किट’ के इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। डॉ. शिंदे कहते हैं, “हम उन्हें बच्चे के जन्म, नियमित जांच, सिकल सेल एनीमिया जैसी दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी देने और उनके इलाज में मदद करने के काम में भी शामिल करेंगे।”

पारंपरिक इलाज करने वालों (हीलर) का भरोसा जीतने में कई साल लग गए। दाई कमल रामदास सिदाम ने बताया, “शुरुआती सालों में जब हम सीधे मरीज़ों के पास जाकर उनसे मलेरिया की जांच करवाने की गुज़ारिश करते थे, तो वे हमारे लिए अपने दरवाज़े बंद कर लेते थे और हमें वहां से भगा देते थे। वे किसी भी तरह के मेडिकल इलाज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। वे बुखार को शायद ही कभी ऐसी बीमारी मानते थे जिसका इलाज जरूरी हो। उनमें से कई लोगों का मानना था कि यह काले जादू का असर है, जिसका इलाज सिर्फ़ कोई पुजारी ही कर सकता है। इसलिए हमने अपना तरीका बदल दिया। 2025 से हमने सबसे पहले पुजारियों की गहन काउंसलिंग शुरू की और उन्हें अपने साथ मिला लिया क्योंकि, एक बार जब वे हमारी बात मान लेते हैं, तो गांव वाले बिना कोई सवाल किए उनका कहा मान लेते हैं।”

NGO की शानदार पहल

तीन दशकों से भी ज़्यादा समय से ‘सोसाइटी फॉर एजुकेशन, एक्शन एंड रिसर्च इन कम्युनिटी हेल्थ’ (SEARCH) ज़िले में स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था (NGO) विश्वास और चिकित्सा के बीच की इस खाई को पाटने का काम कर रही है। अब यह अपने नए प्रयास में ज़िले के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर भी काम कर रही है। SEARCH के संस्थापक और निदेशक डॉ. अभय बंग कहते हैं, “हमारे अध्ययनों से पता चला कि ज़्यादातर आदिवासी लोग बुखार होने पर सबसे पहले किसी पारंपरिक वैद्य (हीलर) के पास जाते हैं। यह देरी भले ही कुछ दिनों की हो, जानलेवा साबित हो सकती है। बच्चे के जन्म, मृत्यु, शादी, गृह-प्रवेश या किसी भी शुभ अवसर पर पुजारियों की जरूरत पड़ती है। आदिवासी समाज में इन पुजारियों को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो समुदाय को सुरक्षा कवच प्रदान कर सकते हैं।”

इस व्यवस्था को बदलने के बजाय SEARCH ने इसी के भीतर रहकर काम करने का फ़ैसला किया। डॉ. अभय बंग कहते हैं, “यह विश्वास और चिकित्सा में से किसी एक को चुनने का मामला नहीं है। यह तो जीवन बचाने का मामला है। हमने उन्हें समझाया कि अगर दोनों तरह के इलाज साथ-साथ किए जाएं, तो मरीज़ों की जान नहीं जाएगी। मलेरिया में मरीज़ की हालत में कोई सुधार नहीं होता और कभी-कभी तो उसकी जान भी चली जाती है। इसी वजह से कुछ पारंपरिक वैद्य अब इस बात को ज़्यादा आसानी से समझने लगे हैं। वे भी यही चाहते हैं कि उनके मरीज़ों की जान न जाए।”

ऐसे बदला माहौल

डॉ. अभय बंग बताते हैं कि पहले सहयोग के जो भी प्रयास किए गए थे, वे सभी असफल रहे थे, लेकिन अब लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है। उन्होंने बताया, “बीस साल पहले वे चिकित्सा के इस विचार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उनके मन में हिचकिचाहट थी और विश्वास की भी कमी थी। उनमें से कुछ लोगों को ऊंची-ऊंची अस्पताल की इमारतें देखकर डर लगता था। इसलिए हमने एक ऐसा माहौल तैयार किया जो उन्हें अपना सा लगे और जिससे उन्हें किसी तरह का डर न लगे। हमने वहां उनके पूजनीय देवी-देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित कीं और समय के साथ-साथ (लगातार बातचीत और उनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए अपनाए गए तरीकों की बदौलत) हमने उनका विश्वास जीत लिया। यह अपने आप में एक बहुत ही सकारात्मक कदम है कि अब वे हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं।”

(यह भी पढ़ें- स्वयंभू बाबा अशोक खरात पर मानव बलि का आरोप)

स्वयंभू बाबा और कैप्टन के नाम से चर्चित अशोक खरात के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ रहा है। यौन हमला और शोषण के पांच मामलों में पुलिस की गिरफ्त में मौजूद खरात के खिलाफ पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या उन्होंने मानव बलि दी। पढ़ें पूरी खबर